Почувствуй Мексику – 5 рецептов буррито

Всемирно известное мексиканское блюдо технически представляет из себя примерно то же самое, что шаурма. Однако вариантов начинок тут может быть куда больше. Вот самые лучшие рецепты мексиканской шаурмы. Обязательно попробуйте!

Буррито со стейком и сыром

Ингредиенты:

Стейк (тонкий) – 400 г.

Лук – 1 луковица.

Растительное масло – 50 г.

Красный перец кубиками – 1 стручок.

Кинза сухая – ¼ стакана.

Сыр проволоне (или любой другой) – 400 г.

Авокадо (нарезанный кубиками) – 1 шт.

Сметана – 100 г.

Лепёшки для буррито (кукурузные или пшеничные) – 4 шт.

Соль, перец.

Приготовление

Обмазываем стейк солью и перцем и даём немного пропитаться. На сковороде на маленьком огне на масле жарим лук (кубики) и красный перец. Через 3 минуты добавляем кинзу. Жарим 5 минут и снимаем с огня.

Жарим стейк – 3 минуты с каждой стороны. На горячий стейк кладём ломтик сыра, чтобы он расплавился. Разрезаем стейк вместе с сыром на 4 примерно равные части. Кладём равномерно на лепёшку. Сверху засыпаем луко-перцо-кинзовой смесью, сметаной и кубиками авокадо. Плотно заворачиваем буррито и подаём к столу.

Буррито с беконом и курицей

Ингредиенты:

Куриная грудка – 800 г.

Бекон – 400 г.

Оливковое масло – 30 г.

Чесночный порошок – 1 ч. ложка.

Сушёный орегано – 1 ч. ложка.

Порошок чили – 1 ч. ложка.

Паприка – 1 ч. ложка.

Лепёшки для буррито (кукурузные) – 4 шт.

Зелёный лук – 1 пучок.

Авокадо – 1 шт.

Соль, чёрный перец.

Приготовление

Жарим бекон до хрустящего состояния – сливаем лишний жир. Специями посыпаем куриное мясо и жарим до красивого золотисто-коричневого цвета. Для этого нужно примерно по 8 минут с каждой стороны. Даём чуть-чуть остыть и режем полосками.

По лепёшке равномерно распределяем курицу, бекон, кубики авокадо, измельчённый зелёный лук, плюс можно добавить любой соус, который вы любите (например, барбекю). В свёрнутом состоянии можно поджарить буррито на сухой сковороде.

Бургеритто

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 500 г.

Картофель фри – 500 г.

Растительное масло – 30 г.

Лук – ½ луковицы.

Чесночный порошок – 1 ч. ложка.

Кетчуп по вкусу – 1 стакан.

Горчица – 1 ст. ложка.

Сыр чеддер – 150 г.

Лепёшки для буррито – 4 шт.

Листья салат – 1 пучок.

Помидоры – 2 шт.

Соль, чёрный перец.

Приготовление

Жарим на масле лук (кубики). Когда он станет золотистым, добавляем фарш. Солим и перчим. Жарим минут 10, часто помешивая. Затем добавляем чесночный порошок, кетчуп и горчицу. Жарим ещё 3 минут, распределяем по сковороде ровным слоем, кладём сверху ломтики сыра. Убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 2-3 минуты. Собираем буррито. На лепёшку выкладываем все ингредиенты – мясо с сыром, кубики помидоров, измельчённый салат, картофель. Плотно сворачиваем и употребляем!

Буррито с рисом

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 400 г.

Порошок чили – 1 ч. ложка.

Молотый тмин – 1 ч. ложка.

Копчёная паприка – 1 ч. ложка.

Варёный рис – 2 стакана.

Сок лайма – 30 г.

Кинза – ½ пучка.

Лепёшки для буррито.

Твёрдый сыр – 150 г.

Сырный соус – 100 г.

Сметана – 100 г.

Соль, чёрный перец.

Приготовление

Жарим на масле фарш. Через 5 минут добавляет чили, парику, соль, перец, тмин. Ещё через 5 минут сливаем жир. Рис смешиваем с измельчённой кинзой и соком лайма.

На сухой скороводе слегка сушим лепёшку и посыпаем тёртым сыром. Когда он расплавится, снимает со сковороды, кладём сверху соус, сметану, мясо, рис. Заворачиваем и наслаждаемся!

Калифорния карне

Ингредиенты:

Кукурузные лепёшки – 8 шт.

Твёрдый сыр (лучше чеддер) – 200 г.

Авокадо – 2 шт.

Майонез – 50 г.

Сметана – 100 г.

Сок лайма – 50 г.

Тмин – 1 ч. ложка.

Соль – 1 ч. ложка.

Чесночный порошок – 1 ч. ложка.

Картофель фри – 300 г.

Стейки (жареные) – 3 шт.

Консервированные ананасы.

Приготовление

Мякоть авокадо в блендере смешиваем со специями, соком лайма, майонезом и сметаной. Получится что-то вроде гуакамоле.

На масле жарим ананасы (кубики). Лепёшки заворачиваем в фольгу и греем пару минут в микроволновке. Собираем буррито. На лепёшку кладём кусочки измельчённого стейка, картофель фри, смесь из специй и авокадо, подрумяненные на сковороде ананасы. Плотно сворачиваем и жарим на сухой сковороде, чтобы лепёшка стала румяной и хрустящей.