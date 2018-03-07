10 классных книг с отличным сюжетом

Эти литературные произведения заставят вас забыть обо всём на свете!

Ю Несбё – «Леопард»

Водоворот событий с первых же страниц захватывает читателя и не отпускает до самой последней страницы. В столице Норвегии орудует серийный убийца. Специалисты в замешательстве – даже орудие убийств никому не удаётся определить. Мотив тоже неясен. Такое дело под силу только великолепному детективу Харри Холе.

В ходе расследования сыщику придётся не только объездить несколько стран, но и не раз рискнуть своей собственной жизнью.

Франк Тилье – «Пандемия»

Неплохой роман-катастрофа. В книге Тилье представляет читателю свой вариант конца света – неизлечимый штамм гриппа, агония цивилизации, тираны, преступность. Главный герой пытается выяснить истоки вируса и очень скоро понимает, что болезнь кем-то запущена намеренно.

Параллельно вырисовывается вторая сюжетная линия, где женщина безуспешно старается убежать от агрессивного общества. Очень динамичный сюжет будет держать вас в напряжении до самого конца.

Адам Нэвилл – «Судные дни»

Талантливый режиссёр Кайл Фримен берётся за щедро оплаченный фильм. За 10 дней ему предстоит снять документалку о необычной секте под названием «Храм Судные Дни». Члены секты – добродушные, тихие старики.

С виду всё выглядит, как неплохая подработка, но в процессе главный герой сталкивается с целым рядом паранормальных событий.

Дженнифер Макмахон – «Люди зимы»

Сюжет содержит две разделённые временем части, в центре каждой из которых обычная семья. Их связывает только старый дом, полный страшных секретов. Любители ужастиков будут в восторге от скрипов половиц в ночи и тому подобных шорохов.

Развязка тут очень оригинальная. Она перечёркивает все догадки читателя.

Жан-Кристоф Гранже – «Пассажир»

Главный герой – психиатр Матиас Фрер. Он одинок и его жизнь не представляет из себя ничего интересного – работа-дом. Но однажды ему попадается пациент, полностью потерявший память. В такой ситуации человек не отягощён накопленным опытом и может начать жить с чистого листа.

В какой момент Матиас понимает, что и сам ничего не помнит из своего прошлого. С ужасом начинает искать информацию, а когда находит, ужасается ещё больше.

Дэвид Митчелл – «Литературный призрак»

В этой книге невидимыми нитями связаны совершенно разные люди – диджей из Нью-Йорка, ветеран разведслужб, лондонский менеджер, религиозный фанатик. В произведении множество сюжетных линий, которые переплетаются между собой.

В финале читателя ждёт невероятная концовка, которая равнодушным не оставит никого.

Юхан Теорин – «Мёртвая зыбь»

Очень сложный роман об исчезновении ребёнка. Мальчик бесследно пропал в тумане. Через несколько лет полиция отправила дело в архив, но материнское сердце не верит в гибель своего чада и всё ещё надеется его вернуть.

Годы спустя, неожиданно появляется зацепка, которая приводит героиню к не самым приятным выводам.

Роберт Харрис – «Конклав»

Выбор нового Папы, главы римской католической церкви, невероятно ответственно мероприятия. В романе описываются подковёрные интриги в борьбе за религиозную власть, в ходе которых наружу выходит не один «скелет из шкафа».

Стивен Кинг – «Мёртвая зона»

В результате травмы головы Джон Смит впадает на четыре года в кому, выйдя из которой приобретает возможность видеть будущее. Вскоре он становится местной звездой. Параллельно развивается история его знакомого. В какой-то момент Джон понимает, что его товарищ приведёт человечество к катастрофе.

Нил Гейман – «Никогде»

В тихую, спокойную жизнь Ричарда в один прекрасный день вваливается девушка из другого мира вместе с двумя наёмными убийцами. В одно мгновение всё для Ричарда кардинально меняется. Он отправляется в путешествие по другому миру, где его ждут невероятные приключения.