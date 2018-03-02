5 полезных подарков на 8 марта

Женщинам иногда очень трудно угодить подарком. Поэтому международный женский день многие ожидают с опаской. Но бояться нечего, мы поможем вам выбрать что-нибудь такое, что понравится любой девушке – и карьеристке со строгим взглядом, и ванильной мечтательнице, и бунтарке с дюжиной татуировок и пирсингом.
Молочко для тела с ароматом лаванды
Девушки обожают себя. Это выражается в том, что достаточно много времени они проводят, ухаживая за своим телом. Это молочко увлажнит кожу и напитает её полезными вещества, которые будут так кстати в конце зимы. Природные экстракты, нежное увлажнение и успокаивающий эффект сделают вашу даму шёлковой как на ощупь, так и в общении.
Набор для специй
Неплохой набор милых безделушек. Хотя… эти предметы нельзя назвать безделушками, у них вполне практичная функция – удобное хранение чая, сахара и соли. Баночки и подставка для них сделаны из древесины бамбука.
Гейзерная кофеварка
Такой тип кофеварок в последние годы набрал популярность в мире. Главное преимущество – быстрота приготовления, всего 5 минут, и ваш кофе готов. Конструкция тут проста – три отсека, нижний с водой, средний с кофе и верхний – пустой, для готового напитка. Вода закипает, переход в пар и пробивается сквозь кофе наверх.
Набор для роллов и суши
Все любят роллы. И не верьте тем, кто отрицает. Особенно это справедливо в отношении девушек. Рано или поздно каждая сушиманка начинает готовить это блюдо дома. Вот тут ей и пригодится ваш подарок. В наборе две пары палочек с подставками, миска для соуса и коврики для скручивания роллов.
Соковыжималка для цитрусовых
Простое приспособление сделает процесс извлечения сока быстрым и лёгким. В комплекте есть пульверизатор и стакан для сока.
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