25 лучших городских рюкзаков

Несмотря на все инновационные излишества современных рюкзаков, их основная функция остаётся прежней – безопасная и удобная транспортировка ваших личных вещей. Также в мире рюкзаков существует специализация по видам деятельности – от альпинизма, до поездок на двухколёсном транспорте. Но сегодня мы решили остановиться именно на городских рюкзаках в минималистическом стиле.

TOM BIHN DAYLIGHT BACKPACK

Этот рюкзак предназначается для пеших прогулок. На поверхности – минимум деталей. Молнии тут – пластиковые, материал – нейлоновый рипстоп.

Габариты: 43*28*12 см.

Влезет ноутбук: 13 дюймов.

Материал: нейлон.

Цена: 80 долларов.

INCASE CITY COLLECTION BACKPACK

Отлично альтернатива сумке. Изготовлено в США. Материал – переплетённый полиэстер. В рюкзак легко войдёт 17-дюймовый ноутбук. Плечевые ремни тут оснащены сеточкой, которая позволит вам комфортно носить рюкзак без усталости в плечах.

Габариты: 51*34*12 см.

Влезет ноутбук: 17 дюймов.

Материал: нейлон.

Цена: 100 долларов.

RAINS BACKPACK IN SMOKE

Красивая матовая отделка и насыщенный цвет дыма делают этот рюкзак желанной покупкой городских модников. Размеры не такие большие, но если вы гуляете налегке, то вам этот рюкзак подойдёт. Основное отделение закрывается на карабин и магнитные замки, плюс внутренний и внешний карманы (оба на молниях).

Габариты: 50*28*9 см.

Влезет ноутбук: 13 дюймов.

Материал: полиуретан.

Цена: 115 долларов.

HEIMPLANET MONOLITH MINIMAL DAYPACK

Минимализм этого рюкзака превосходит остальные в этом списке. Также нельзя не сказать, что рюкзак сделан из толстого нейлона с особой, водоотталкивающей, прочной структурой нити и полиуретановым покрытием (Кордура 500D). Молнии тут также не пропустят влагу. Есть несколько карманов для мелких вещей.

Габариты: 48*32*15 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: кордура.

Цена: 120 долларов.

THE NORTH FACE KABAN

При составлении этого рейтинга у нас было никаких сомнений, включать ли рюкзак бренда North Face сюда или нет. Особенно когда речь зашла о рюкзаке Kaban. Это отличная модель для загородных поездок. Тут есть несколько удобных карманов, отделение для безопасного хранения бутылки с водой и удобные плечевые ремни с настраиваемой длиной.

Габариты: 48*33*15 см.

Материал: полиэстер.

Цена: 129 долларов.

CHROME INDUSTRIES URBAN EX DAYPACK

Рюкзак сшит с использованием сварных швов, что сохранит ваши вещи сухими даже в проливной дождь. В распоряжении пользователя несколько карманов и отделений. Отличная вещь для выживания в каменных джунглях.

Габариты: 45*28*15 см.

Влезет ноутбук: 13 дюймов.

Материал: полиэстер.

Цена: 130 долларов.

AER FIT PACK 2

Отличный рюкзак, который можно использовать как рабочую или спортивную сумку. Внутри вы найдёте несколько отделов и специальное пространство для ношения повседневных инструментов. Также тут есть изолированный вентилируемый отдел для обуви.

Габариты: 47*32*20 см.

Влезет ноутбук: 15,6 дюймов.

Материал: нейлон, кордура.

Цена: 135 долларов.

HERSCHEL STUDIO TARPAULIN SETTLEMENT

Этот рюкзак придётся по вкусу всем поклонникам тёмно-зелёного цвета. Выполнен он из водонепроницаемой ткани. Прекрасно подходит для коротких загородных путешествий. Ничего лишнего, только самое необходимое.

Габариты: 45*31*14 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: брезент.

Цена: 140 долларов.

BELLROY CLASSIC BACKPACK

Бренд, известный своими минималистическими кошельками, теперь выпускает и рюкзаки. Внутри располагаются удобный отдел для ноутбука, карман для планшета и несколько карманов для более мелких вещей.

Габариты: 49*37*7 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: кожа, полиэстер.

Цена: 149 долларов.

RAWROW 3 WAY BAG

Гениальной простой рюкзак в строгом стиле – водонепроницаемая ткань, модульная соединительная петля, удобные карманы сзади и спереди.

Габариты: 45*32*10 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: полиэстер.

Цена: 169 долларов.

ALCHEMY EQUIPMENT AEL013 MINIMALIST

Тут есть все фишки, которые вы ожидаете найти в сумке, но всё выполнено в минималистическом стиле. Отличный вариант для городского воина – водонепроницаемая ткань, большой внутренний карман для ноутбука, анодированная фурнитура и удобные наплечные ремни.

Габариты: 50*28*20 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: нейлон.

Цена: 170 долларов.

ARKTYPE DASHPACK

Этот рюкзак сохранит ваши вещи даже в самых влажных и диких условиях – водоотталкивающие застёжки, двойной рипстоп, мягкий карман для ноутбука, несколько дополнительных карманов.

Габариты: 47*28*12 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: нейлон, рипстоп.

Цена: 189 долларов.

BROOKS ENGLAND HACKNEY

Этот итальянский рюкзак больше похож на свёрток с ремнями. Всё в наличии – водонепроницаемая ткань, элементы из кожи, несколько карманов и отсек для ноутбука. В этой модели и стиль, и функциональность на высоте.

Габариты: 47*30*16 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: нейлон, кожа.

Цена: 190 долларов.

BOOQ COBRA SQUEEZE

Эта модель получила несколько наград за дизайн. Добавьте к этому вместительное внутреннее пространство, отдел для ноутбука, водоотталкивающую ткань, несколько карманов и вы получите идеальный урбанистический рюкзак.

Габариты: 43*30*16 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: хлопчатобумажная ткань.

Цена: 195 долларов.

NN07 CANVAS AND SHELL BACKPACK

Тут мы видим комбинацию водоотталкивающей ткани двух типов, каждый из которых прослужит вам не один год. Несколько карманов, отдел для ноутбука, мягкие ремни и сеточка, которая не даст вашей спине вспотеть.

Габариты: 48*30*19 см.

Влезет ноутбук: 13 дюймов.

Материал: канвас.

Цена: 225 долларов.

OPPOSETHIS INVISIBLE BACKPACK ONE

Этот стильный рюкзак с необычными очертаниями не пропускает воду. Тут несколько карманов, специальный обувной отсек и секретный отдел для бутылок.

Габариты: 51*40*14 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: нейлон.

Цена: 227 долларов.

SOUTHERN FIELD INDUSTRIES BACKPACK IN BLACK

Проверенный временем дизайн. Данный рюкзак выполнен из японского канваса, который отлично сочетается с элементами из кожи и латунной фурнитурой. Тут есть всё необходимое – карманы, отсек для ноутбука, мягкие плечевые ремни. Не забываем, что это полностью ручная работа.

Габариты: 44*35*16 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: канвас.

Цена: 260 долларов.

DEFY BUCKTOWN BACKPACK

Этот рюкзак выполнен вручную из водонепроницаемого брезента, каким покрывают армейские грузовики. Разумеется, такой материал будет противостоять износу долгие годы. К вашим услугам несколько карманов и отсек для ноутбука.

Габариты: 48*30*15 см.

Влезет ноутбук: 17 дюймов.

Материал: виниловый брезент.

Цена: 289 долларов.

PORTER-YOSHIDA & CO. BEAT DAY PACK

Иногда имя говорит всё. В данном случае это именно так. Этот японский рюкзак выполнен из качественного канваса. Тут вы найдёте главный отсек на молнии, внешний карман на молнии, большой внутренний карман и удобные прочные плечевые ремни.

Габариты: 51*40*13 см.

Материал: канвас.

Цена: 315 долларов.

COTE & CIEL ISAR M

Этот рюкзак может похвастаться как формой, так и функциональностью содержимого. Футуристичный дизайн дополняется полиэфирной тканью с водоотталкивающим покрытием светло-серого цвета. Тут есть внешний карман для документов, скрытый боковой карман и внутренний отдел для мелких вещей.

Габариты: 48*32*12 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: полиэстер.

Цена: 325 долларов.

OUTLIER ULTRAHIGH ROLLTOP

Если говорить о рюкзаках с верхом в виде рулона, то эта модель, безусловно, лучшая. Изготовлена вещь в США. Тут использованы литые алюминиевые петли, магнитомеханические затворы, наружные карманы.

Габариты: 62*30*15 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: полиэтилен.

Цена: 375 долларов.

KILLSPENCER SPECIAL OPS BACKPACK 3.0

Это стильный чёрный рюкзак выполнен из кожи. Материал к тому же обладает огнестойкостью и водоотталкивающими свойствами.

Габариты: 43*28*12 см.

Влезет ноутбук: 15 дюймов.

Материал: кожа.

Цена: 500 долларов.

ARC’TERYX VEILANCE NOMIN PACK

Этот рюкзак выводит весь класс на качественно новый уровень. Водонепроницаемое покрытие, конструкция с использованием ленточного шва, водонепроницаемые молнии, несколько карманов, отсек для планшета, ручка для переноски. Выпуск начнётся в ближайшие месяцы.

Цена: 800.

THOM BROWNE LEATHER TRIMMED NYLON BACKPACK

Эта вещь сделана в Италии из высококачественного, долговечного нейлона. Тут есть несколько внутренний карманов для хранения гаджетов. Прекрасно подходит для приключений в городе.

Габариты: 44*27*15 см.

Материал: нейлон.

Цена: 890 долларов.

COMMON PROJECTS LEATHER BACKPACK

Да, обувной бренд также выпускает и кожаные рюкзаки. Внешне вещь выглядит очень солидно. Сделано в Италии из гладкой чёрной кожи и подкладкой из саржи. Спереди расположен удобный, вместительный карман. В основном отделении достаточно места для повседневных вещей.

Габариты: 40*28*12 см.

Материал: кожа.

Цена: 1000 долларов.