Специи на все случаи жизни

Каждый мужчина-кулинар просто обязан разбираться не только в мясе, но и в специях. Благодаря им даже приевшиеся блюда заиграют новыми красками. К тому же специи всегда нужны при составлении коктейлей, маринадов и десертов.

Карри

В составе индийского карри входит кориандр, куркума и ряд других специй. Отличительные черты – яркий вкус (не острый), насыщенный жёлтый цвет, особый аромат. Часто эту смесь используют при готовке овощных блюд – рагу, салатов, запеканок, но, строго говоря, её можно использовать везде: с мясом и рыбой она тоже сочетается очень даже хорошо.

Копчёная паприка

Эта ярко-красная приправа имеет аромат дыма и сладковатый вкус с лёгкой горчинкой. Паприка отлично подходит для мяса и рыбы. Также она отлично «смотрится» в жидких блюдах (лапша, уха, супы).

Петрушка

Разумеется, петрушку лучше использовать свежую, но не всегда она под рукой. В таком случае можно взять и сушёную. Её неповторимый аромат отлично сочетается с варёной картошкой и сливочным маслом. Вообще любые овощи с ней дружат. Также она будет прекрасно чувствовать себя в сочетании с луком, чеснок и грибами.

Базилик

Эта травка часто используется в средиземноморской кухне. Базилик подсыпают в начинку для пиццы, в пасту, в супы и соусы. Также хорошо сочетается с оливковым маслом и самими оливками. Прекрасно подходит для салатов.

Мексиканская смесь

Кухня этой страны отличается остротой. И тут недостаточно просто засыпать всё перцем чили. Рекомендуем вам приготовить для домашних нужд такую смесь – красная паприка, перец чили, сушёный зелёный лук, горчичные семечки, тмин, сушёная петрушка. Всё в равных долях. Смесь лучше добавлять в мясные, жирные блюда – тако, буррито, энчилада.

Калгари

Эта канадская смесь создана для мяса. Причём для мяса жирного – говядина, свинина, дичь. Она лишена изысканности, но в этом и заключается её шарм. Состав такой: морская соль большими крупинками, сушёные чеснок и укроп, тмин, фенхель, душистый перец, чёрный перец, лимонная кислота.

Специи для сладких блюд и коктейлей

Есть такие специи, которые с мясом не сочетаются, зато отлично себя чувствуют в команде с десертами или лёгким алкоголем. К ним можно отнести молотый имбирь, ваниль (настоящий, стручком, а не искусственный «ванилин»), зелёный кардамон, мускатный орех, корицу, гвоздику.

И помните, что специи имеют срок годности. Если хранить их слишком долго, то львиная доля аромата будет утеряна – следите за сроками.