Выбираем татуировку – 7 правил

Если вы твёрдо решили украсить своё тело татуировкой, то не спешите с визитом в ближайший салон. Мы поможем вам подобрать не только сам рисунок, но и мастера, которые воплотит его на вашей коже. Вот правила, исходя из которых нужно делать выбор:

Рисунок должен быть читаемым

Изображение должно быть чётки и понятным со всех сторон и ракурсов. Если же вам приходится всматриваться, чтобы понять что именно изображено, то лучше отказаться от такого художника. Просмотрите его работы.

Без травм

Сам процесс нанесения татуировки вызывает боль. Это нормально, но у всего есть предел. Почитайте отзывы, если мастер «бьёт» совсем уж больно, то, возможно, он просто не умеет это делать правильно. В этом случае могут остаться шрамы, которые подпортят вид всей композиции.

Портфолио

При подборе мастера учитывайте не только насколько удачные у него выходят тату, но и на тот стиль, который вам по душе. Тот или иной художник всегда имеет специализацию, жанр, который удаётся ему лучше всего.

Чистый разум

Делайте татуировку только на трезвую голову. Если вы примите решение в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения, то через некоторое время можете пожалеть. К тому же в таком состоянии сосуды расширены, что сильно затрудняет мастеру работу, ввиду обильного кровотечения.

Для начала определитесь с местом

Если вы в этом деле новичок, то не стоит свою первую тату делать в экстремальных областях – лицо, язык, ротовая полость. Начните с конечностей или торса.

Нестареющая классика

При выборе сюжетов учитывайте нестареющие вещи. Моды приходит и уходит, а классика будет в цене всегда. К ней можно отнести текстовые тату, а также рисунки в стиле олдскул, реализм и традишнл.

Любовь…

Настоятельно рекомендуем вам избежать изображение имён и лиц своих любимых. Жизнь жестока, и порой любовь проходит, а тату потом придётся удалять или перерисовывать.