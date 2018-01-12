Самые необычные напитки, которые обязательно нужно попробовать – ТОП-6

Мир многолик и прекрасен. У каждого народа своя культура, а напитки – неотъемлемая часть этой культуры. Мы собрали самые необычные и интересные напитки, стараясь избегать слишком уж попсовых вин, виски и ликёров.

Уникум (Венгрия)

В этой восточноевропейской стране главным напитком является, несомненно, вино. Но присутствует тут и другая дивная жидкость. Её крепость составляет «водочные» 40 градусов. Уникум представляет собой настойку на 40 травах. Точный состав и пропорции букета держатся в секрете. Пить его нужно исключительно натощак и в целях исцеления от проблем с пищеварением. Изначально его разработали для отца-основателя многих традиций Австро-Венгрии Иосифа II, который любил плотно покушать, а потом мучился с тяжестью в животе, изжогой и несварением. Лекарство получилось очень эффективным, и монарх в восторге воскликнул: «Das ist ein Unikum!» (нем. – это уникум). Так у напитка появилось имя.

Рецепт с тех пор тщательно хранят. Кстати, не только его – форма бутылки тоже осталась прежней: напоминает аптекарский флакон с лекарством. Перед употреблением желательно остудить до густой консистенции. Пряное, травяное послевкусие притягивает как наркотик.

Всего выпускает три вида – классический Unicum, подслащенный Unicum Next и сливовый Unicum Szliva. Рекомендуем попробовать все, чтобы потом вернуться к классике.

Узо (Греция)

Ещё одно лекарство. Лечит оно от простуды. Рекомендуется принять при первых признаках. Главное тут не переборщить, а то немудрено и слечиться в край.

Технически это бренди. Этиловый спирт крепостью 40-50 градусов смешивают с дистиллятом из выжимок винограда. Потом всё настаивают на анисе, миндале, гвоздике, кориандре, ромашке, фенхеле и нескольких других травах и пряностях. Через 3-4 месяца всё перегоняется ещё раз.

Пить его нужно, как говорят греки, маленькими глоточками и прохладным (строго 15-20 градусов). Можно добавить лёд или разбавить водой. Есть ещё рецепт крепкого коктейля «Бузо» — в равных долях бренди, вино и узо. Но с ним будьте осторожны – валит с ног.

Соджу (Корея)

У этой азиатской сладкой водки, как правило, небольшая крепость – всего 16 градусов. Хотя вообще стандарта нет, и содержание спирта варьируется от 13 до 45 процентов. Однако пусть кажущаяся лёгкость вас не смущает.

Производится соджу примерно так – картофель или зерно сбраживают с добавлением сахара. Потом всё это перегоняется. Используется по традиции исключительно открытый огонь.

Этот напиток считается национальным достоянием корейского народа. Пьют его и в чистом виде небольшими глотками, и с добавление соков, сиропа или тоника.

Писко (Чили, Перу)

Теперь перенесёмся в Новый Свет. Тут обильные попойки колонизаторов соединились с тонкими алкогольными традициями местного населения. В Чили, Перу и некоторых областях Аргентины обожают писко. Он присутствует на столе практически всегда. Чем-то напоминает грузинскую чачу или итальянскую граппу, но делают писко только из мускатных сортов винограда. Мощь напитка варьирует от 30 до 45 градусов.

В Перу писко готовят так – чистый сок винограда (без кожицы, косточек, мякоти и веточек) сбраживают, а получившееся молодое вино один раз перегоняют. Получается напиток крепостью свыше 40 градусов. Далее его хранят несколько месяцев в стеклянной таре. В деревянных бочках не выдерживают.

В Чили же перегонку делают 2 или даже 3 раза, разбавляют водой и хранят несколько месяцев в бочках из дуба.

Сато (Тайланд)

Этот напиток также иногда называют рисовым вином. Производят его примерно так же, как брагу – рис, сахар, вода, дрожжи.

Крепость довольно небольшая – всего 8-10 градусов. Необычный вкус и запах. Кому-то, может быть, и не понравится, но попробовать, разумеется, стоит.

Еловое пиво (Новая Англия, США)

В средних веках дела с витаминами обстояли скверно. Нередко люди болели из-за этого цингой. В Испании или Италии всё было не так плохо, но на севере это становилось настоящей бедой. Скандинавы нашли выход – хвоя, источник витаминов B и C. Сосновые и еловые ветки стали добавлять в пиво, главный напиток бедноты в Европе. Чуть позже эту находку распробовали в Германии и на Британских островах, откуда традиция и перекочевала в Америку. Говорят, что знаменитый мореплаватель Джеймс Кук очень любил такое хвойное пиво и даже сам его варил.

Сегодня напиток считают рождественским из-за еловой тематики праздника. Необычный аромат и приятно-горьковатый привкус нравится почти всем.