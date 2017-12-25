8 праздничных коктейлей, которые нравятся женщинам

Любой мужчина должен разбираться в бухлишке. Особенно в женском. Вы же не будете леди угощать чем-то крепким. Девушки любят что-то более слабенькое, ароматное, нежное и необычное. Вот 8 рецептов классных коктейлей, которые вам желательно научиться готовить.
Пряный персиковый эгг-ног
Состав:
30 г персиковой водки New Amsterdam
30 г пряного ром Shellback
120 г эгг-нога.
Немного свеже-тёртого мускатного ореха сверху
Наливаем водку, ром и эгг-ног в шейкер и перемешиваем. Даём настояться 30 минут, посыпаем орехом и наслаждаемся.
Юбилей
Состав:
45 г водки «Столичная»
45 г сухого красного вина
15 г грушевого ликёра St. George
10 г кленового сиропа
10 г лимонного сока
30 г сельтерской воды
Немного свеже-тёртого мускатного ореха сверху
Смешиваем всё вместе, украшаем мускатным орехом и дольками груши. Поверьте, отличное сочетание.
Горячий Тодди
Состав:
1 часть Tennessee Fire от Jack Daniel’s
1 столовая ложка мёда
1 палочка корицы
Сок одного лимона
Кипящая вода
Смешайте всё вместе и дайте чуть-чуть настояться – атмосфера уюта уже в кармане!
Огненное топливо
Состав:
30 г мескаля
30 г ликёра Ancho Reyes
15 г сиропа из красного перца
15 г сока лайма
30 г сок грейпфрута
Чёрный молотый перец
Лимон
Смешайте всё вместе в шейкере. Добавьте лёд. Процедите, отделяя от фруктовой мякоти. Украсьте ломтиком лимона и чёрным молотым перцем. Рекомендуется использовать вместе с огнём – желательно иметь камин и свечи.
Пряный какао
Состав:
60 г бурбона Basil Hayden’s
10 г орехового ликёра Nocello
60 г пряного горячего какао (1/2 столовой ложки какао порошка, ½ столовой ложки сахара, щепотка соли, щепотка кайенского перца, 50 г воды)
2 перца чили
Предварительно греем кружку – заливаем горячей водой и выливаем через 30 секунд. Наливаем бурбон и ликёр. Затем добавляем какао и медленно перемешиваем. Украшаем стручками перца.
Ирландский кофе с корицей
Состав:
30 г холодного эспрессо
15 г коричного сиропа
45 г сидра Laird’s
15 г подслащённых сливок
Палочка корицы
Холодный вариант: смешиваем всё (кроме сливок) в шейкере со льдом. Сверху аккуратно наливаем сливки и украшаем тёртой корицей и мускатным орехом.
Горячий вариант: смешиваем всё (кроме сливок) в кружке. Далее греем в микроволновке, наливаем сверху сливки и посыпаем корицей.
Пряный рубиновый глинтвейн
Состав:
150 г красного вина
30 г чайного сиропа Teavana (240 г горячей воды, 240 г коричневого сахара, 30 г чайного сидра – понадобится небольшая часть этой смеси)
25 г лимонного сока
15 г ямайского рома
15 г коньяка
15 г ликёра Curaçao
Сначала делаем чайный сироп. Далее смешиваем 30 г этого сиропа и остальные ингредиенты. Нагреваем на огне, украшаем корицей, лимоном, гвоздикой.
Белый шоколад
Состав:
150 г мятной воды (150 г воды и столовая ложка измельчённой перечной мяты)
10 г зелёного ликёра Шартрёз
30 г сгущённого молока
45 г чёрного рома Cruzan
Нагреваем мятную воду, добавляем остальные ингредиенты. Взбиваем и украшаем листьями мяты.
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