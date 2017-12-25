8 праздничных коктейлей, которые нравятся женщинам

Любой мужчина должен разбираться в бухлишке. Особенно в женском. Вы же не будете леди угощать чем-то крепким. Девушки любят что-то более слабенькое, ароматное, нежное и необычное. Вот 8 рецептов классных коктейлей, которые вам желательно научиться готовить.

Пряный персиковый эгг-ног

Состав:

30 г персиковой водки New Amsterdam

30 г пряного ром Shellback

120 г эгг-нога.

Немного свеже-тёртого мускатного ореха сверху

Наливаем водку, ром и эгг-ног в шейкер и перемешиваем. Даём настояться 30 минут, посыпаем орехом и наслаждаемся.

Юбилей

Состав:

45 г водки «Столичная»

45 г сухого красного вина

15 г грушевого ликёра St. George

10 г кленового сиропа

10 г лимонного сока

30 г сельтерской воды

Немного свеже-тёртого мускатного ореха сверху

Смешиваем всё вместе, украшаем мускатным орехом и дольками груши. Поверьте, отличное сочетание.

Горячий Тодди

Состав:

1 часть Tennessee Fire от Jack Daniel’s

1 столовая ложка мёда

1 палочка корицы

Сок одного лимона

Кипящая вода

Смешайте всё вместе и дайте чуть-чуть настояться – атмосфера уюта уже в кармане!

Огненное топливо

Состав:

30 г мескаля

30 г ликёра Ancho Reyes

15 г сиропа из красного перца

15 г сока лайма

30 г сок грейпфрута

Чёрный молотый перец

Лимон

Смешайте всё вместе в шейкере. Добавьте лёд. Процедите, отделяя от фруктовой мякоти. Украсьте ломтиком лимона и чёрным молотым перцем. Рекомендуется использовать вместе с огнём – желательно иметь камин и свечи.

Пряный какао

Состав:

60 г бурбона Basil Hayden’s

10 г орехового ликёра Nocello

60 г пряного горячего какао (1/2 столовой ложки какао порошка, ½ столовой ложки сахара, щепотка соли, щепотка кайенского перца, 50 г воды)

2 перца чили

Предварительно греем кружку – заливаем горячей водой и выливаем через 30 секунд. Наливаем бурбон и ликёр. Затем добавляем какао и медленно перемешиваем. Украшаем стручками перца.

Ирландский кофе с корицей

Состав:

30 г холодного эспрессо

15 г коричного сиропа

45 г сидра Laird’s

15 г подслащённых сливок

Палочка корицы

Холодный вариант: смешиваем всё (кроме сливок) в шейкере со льдом. Сверху аккуратно наливаем сливки и украшаем тёртой корицей и мускатным орехом.

Горячий вариант: смешиваем всё (кроме сливок) в кружке. Далее греем в микроволновке, наливаем сверху сливки и посыпаем корицей.

Пряный рубиновый глинтвейн

Состав:

150 г красного вина

30 г чайного сиропа Teavana (240 г горячей воды, 240 г коричневого сахара, 30 г чайного сидра – понадобится небольшая часть этой смеси)

25 г лимонного сока

15 г ямайского рома

15 г коньяка

15 г ликёра Curaçao

Сначала делаем чайный сироп. Далее смешиваем 30 г этого сиропа и остальные ингредиенты. Нагреваем на огне, украшаем корицей, лимоном, гвоздикой.

Белый шоколад

Состав:

150 г мятной воды (150 г воды и столовая ложка измельчённой перечной мяты)

10 г зелёного ликёра Шартрёз

30 г сгущённого молока

45 г чёрного рома Cruzan

Нагреваем мятную воду, добавляем остальные ингредиенты. Взбиваем и украшаем листьями мяты.