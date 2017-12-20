Фейерверки – что нужно знать

Взрывы и искры ради веселья зародились на родине пороха – в Китае. Причём случилось это так давно, что точной даты и обстоятельств никто не знает. На этот счёт есть несколько теорий.

Изобретение фейерверка

Первая версия гласит, что громкими хлопками и взрывами китайцы более двух тысяч лет назад изгоняли злых духов. Конструкция петард была предельно проста – в полость бамбукового стебля насыпали взрывную смесь и бросали в костёр.

По другой версии всё родилось на кухне. Как известно, китайцы большие знатоки и ценители кулинарии. Однажды безымянный китайский повар экспериментировал со специями, стараясь изготовить новую приправу. Так он смешал серу, древесный уголь и нитрат калия. Потом он решил подогреть блюдо – в итоге получилась вспышка огня и новое изобретение.

Есть и магическая версия. Примерно между VII и X веками монах по имени Ли Тянь Люянг изобрёл стреляющую палку из бамбука. Так, как гласит легенда, он отогнал злобного дракона, насылающего на людей засухи и наводнения. Благодарные жители провинции Хунань даже построили храм в честь находчивого монаха.

Четвёртая версия до безобразия банальна – путём проб и ошибок состав пороха нащупали китайские алхимики.

Далее находку переняли арабы и индусы, а чуть позже и европейцы, которые с упорством, достойным лучшего применения, принялись мастерить пушки разных калибров.

Современная наука

В наше время производство фейерверков является миллиардной отраслью. Мастерство изготовления разноцветных взрывов достигло невероятных высот. Кстати, о цветах. Для зелёного используется барий, медь даёт синий, кальций – оранжевый, а натрий – жёлтый. Шипящий звук достигается перхлоратом магния.

Впереди планеты всей

Самой передовой страной мира в плане фейерверков является… нет, не США, не Китай и даже, прости Господи, не Россия. Рекорд до длительности запуска фейерверков принадлежит Филиппинам. В конце 2015 – начале 2016-го там целый час запускали 810 тысяч фейерверков.

Обратная сторона

При использовании фейерверков, как и в любом дугой случае, важна техника безопасности. Каждый Новый год в стране десятки тысяч людей получают травмы, прямо или косвенно связанные с весёлыми взрывами. Более половины случаев связаны с тем, что подвыпивший «стрелок» не отошёл на безопасное расстояние. Около 20% случаев связано с неисправными петардами. Под угрозой, прежде всего, пальцы и руки – 30-35%. 20% — глаза, ещё 20% — лицо и уши.

Скажем спасибо не только китайцам

Да, в Китае положили начало всей индустрии, но не будет забывать о том, что и европейцы внесли немалый вклад. Потрудились в первую очередь итальянцы. Именно они изобрели пиротехнические шары разных цветов. Так получилось, что и в случае военного использования пороха, и при фейерверках китайцы сделали открытие, но куда более крутых результатов достигли европейцы.

Конфеты + фейерверк

В 2002 в Швейцарии замутили необычный фейерверк. Всё дело в том, что зарядили его шоколадными конфетами. Всего понадобилось 60 кг этих кондитерских изделий.

Деньги

В 2016 году в одной только Америке на фейерверки потратили более 825 миллионов баксов. При этом более 90% всей пиротехники производится в Китае. Возможно, мы всё это время финансируем новых хозяев Сибири.