Лучшие мужские подарки на новый год – ТОП-10

Мы, мужики – народ практичный, потому подарки должны быть полезными в хозяйстве.

Бритва

Бритьё опасной бритвой – увлекательное занятие. Тут требуется твёрдая рука, спокойствие и навык. В обращении с острым куском стали есть что-то завораживающее. Для тех, кто ещё не брился такой, лучше подобрать бритву с закруглённым лезвием. Разумеется, она должна быть выполнена из углеродистой стали. Не забудьте и о сопутствующих аксессуарах – помазок, специальное мыло, ремень для правки.

Электрогитара

Подойдёт такому мужчине, который в подростковом возрасте мечтал стать рок-звездой. Помимо гитары прикупите также комбик, наушнии и тюнер.

Часы

Есть глупые приметы, мол, часы дарить нельзя. Если мужчина в них верит, то, пожалуй, лучше не дарить это. Для остальных же отлично подойдут наручные часы. Их великое множество – умные часы с функцией звонков, спортивные с отслеживанием пульса и расстояния, традиционные с циферблатом и стрелками.

Топор

Универсальный инструмент, который пригодится в походе, на даче, на охоте, на рыбалке. Качественный топор должен быть острым, лёгким и прочным. С его помощью можно не только наколоть дров, но даже срубить дом при желании.

Кожаный кошелёк

При покупке такого аксессуара необходимо учитывать стиль человека, которому вы собрались его подарить. Любителю классики больше подходит бумажник для нагрудного кармана. Для любителя джинсов подойдёт кошелёк двойного или тройного сложения.

Паракордовый браслет

В обычных условиях – это красивый аксессуар. Однако в экстремальной ситуации он может спасти жизнь. Паракорд – невероятно прочный шнур. С его помощью можно сплести ловушки, соорудить временное убежище, починить одежду и обувь. Вещицы из паракорда можно купить или сделать самому – на YouTube полно роликов.

Рюкзак

Городской рюкзак давно стал элементом стиля. Иногда необходимость требует ношения с собой достаточно большого количества предметов – одними карманами не обойтись. Для классического стиля лучше подобрать строгий рюкзак из чёрной или тёмно-коричневой кожи – такой прослужит много лет. Для более неформального – яркие модели с необычной фурнитурой.

Набор инструментов

Классика подарков. Набор ключей, отвёрток и головок в компактном чемодане пригодится всегда и везде. Особенно полезно его иметь автомобилисту.

Пусковое устройство для автомобиля

Порой в холодную погоду не удаётся завести машину. В такой ситуации на выручку приходит это небольшое, но эффективное устройство. Оно просто подсоединяется прямо поверх клемм аккумулятора и обеспечивает необходимый для пуска двигателя заряд. Важно учитывать объём двигателя авто. Для машин объёмом до 3 литров нужен гаджет с ёмкостью 9-12 тыс. мА*ч и силой тока 200-400 А. Если объём двигателя 3-5 литров, то сила тока должна быть 600-1200 А, а ёмкость – 18-30 тыс. иА*ч.

Приставка

В каждом мужчине живёт ребёнок. А любой ребёнок любит играть. Современные игровые приставки обладают невероятной мощностью, которая понравится даже тем, кто давно уже не играл в игры.