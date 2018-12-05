10 рецептов свинины от Джейми Оливера

Прекрасные рецепты праздничных, мужских блюд.

Свинина, запеченная в духовке с инжиром

Ингредиенты:

Свиное филе – 1,5 кг.

Оливковое масло – 100 г.

Лук красный – 2 луковицы.

Чеснок – 4 зубчика.

Тимьян – 1 пучок.

Сливочное масло – 100 г.

Инжир – 6 шт.

Креплёное десертное вино – 300 мл.

Куриный бульон – 300 мл.

Морская соль, чёрный перец и другие специи – по вкусу.

Пергаментная бумага – 1 лист.

Приготовление

Натираем свинину солью, измельчённым тимьяном и чёрным перцем. Сворачиваем её в рулетик и перетягиваем кулинарной нитью. На оливковом масле на сковороде обжариваем лук (полукольца) и чеснок (пластинки) до тех пор, пока они станут прозрачными и мягкими. Лук и чеснок сдвигаем на одну сторону сковороды, а на другой растапливаем сливочное масло (50 г) и жарим на нём рулетик. Он со всех сторон должен покрыться корочкой. К луку и чесноку добавляет разрезанный на четвертинки инжир. Поливаем рулетик вином (150 мл) и кладём сковороду оставшееся сливочное масло (50 г).

Далее берём большой лист пергаментной бумаги, комкаем, разворачиваем, смачиваем водой и накрывает сковороду. Ставим всё в духовку, разогретую до 200 градусов. Примерно через 20 минут вынимаем, и выливаем оставшееся вино (150 мл). Снова накрываем и печём ещё 35-45 минут. После этого вынимаем свинину и даём ей немного настояться. Тем временем с овощей сливаем лишний жир, добавляем бульон и тушим около 10 минут на небольшой огне. Свинину подаём нарезанной тонкими ломтиками и украшенной овощным соусом.

Свинина в остром соусе

Ингредиенты:

Свинина (подбрюшина с салом, как бы «двухслойный» кусок) – 1,3 кг.

Красный лук – 3 луковицы.

Чеснок – 5 зубчиков.

Картофель – 1 крупная картофелина.

Перец Чили – 2 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Морская соль – по вкусу.

Паприка – 2 ч.л.

Оливковое масло – 50 мл.

Красный винный уксус – 50 мл.

Томатное пюре – 800 мл.

Розмарин – 2 веточки.

Приготовление

Измельчаем в ступке лавровый лист с солью. Далее добавляем парику и оливковое масло – перемешиваем. По всему куску свинины делаем крестообразные разрезы, плотность – примерно 1 разрез на 1 кв. см. поверхности. Заполняем их получившейся смесью. В форму для запекания кладём картофель (кубиками), лук (на тёрку), чеснок (кубиками), перец чили (стручки разрезать на 2-3 крупные части). Сверху кладём свинину и запекаем в духовке примерно 40-50 минут при температуре 200 градусов.

Далее вынимаем. Снимаем свинину. В овощи добавляем томатное пюре и уксус, подливаем немного воды и всё перемешиваем. Возвращаем свинину. Печём ещё 1,5 часа при температуре 170 градусов.

За 15-20 минут до готовности снимаем с мяса сало, измельчаем, смешиваем с измельчённым розмарином и смазываем этой смесью мясо.

Рёбрышки в кленовом сиропе

Ингредиенты:

Свиные рёбрышки, 8 частей – примерно 1,6 кг.

Оливковое масло – 50 мл.

Лук – две луковицы.

Кленовый сироп – 150 мл.

Красный винный уксус – 100 мл.

Куриный бульон – 500 мл.

Морская соль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление

Натираем рёбра перцем и солью. Далее жарим их на оливковом масле с двух сторон по 10 минут. Убираем рёбрышки. Сливаем половину масла и выкладываем лук и чеснок, нарезанные мелкими кубиками. Жарим, помешивая, до тех пор, пока они не станут румяными. Вливаем сироп и доводим до кипения. Затем убавляем огонь, добавляем уксус и тушим ещё 3-5 минут. Далее вливаем бульон, кладём рёбрышки и доводим всё до кипения.

Потом накрываем крышкой и печём в духовке 2 часа при температуре 180 градусов. Примерно через час после начала переворачиваем рёбрышки, за 20 минут до готовности снимаем крышку. Время от времени подливаем в сковороду воду.

Свиная корейка фаршированная

Ингредиенты:

Свиная корейка – половинка.

Розмарин – 1 пучок.

Шалфей – 1 пучок.

Семена фенхеля – ½ стакана.

Хлеб из муки грубого помола – 500 г.

Красный лук – 3 луковицы.

Чеснок – 5 зубчиков.

Кедровые орехи – ½ стакана.

Оливковое масло – 50 мл.

Бальзамический уксус – 100 мл.

Морская соль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление

Делаем в свинине крестообразные разрезы, частотой 1 разрез на кв. см. Измельчаем розмарин, фенхель и соль. Полученной смесью заполняем разрезы. С хлеба срезаем коробки и нарезаем его тонкими длинными кусочками. Слегка обжариваем.

На оливковом масле жарим кедровые орехи, измельчённый шалфей, лук и чеснок (тонкие пластинки). Солим, перчим, добавляем уксус. Снимаем с огня, смешиваем с хлебными ломтиками, перемешиваем.

Делаем вдоль всего куска корейки глубокий разрез и начиняем получившейся смесью. Обвязываем кулинарной нитью и печём 70-80 минут при температуре 200 градусов.

Эскалоп с моцареллой в томатном соусе

Ингредиенты:

Эскалоп свиной – 4 шт по 200 г (примерная толщина – 2 см).

Базилик – 1 пучок.

Тимьян – 1 пучок.

Оливковое масло – 50 мл.

Чеснок – 4 зубчика.

Анчоусы – 4 шт.

Перец чили – 1 шт.

Томаты – 800 г.

Морская соль, чёрный перец – по вкусу.

Панировочные сухари – 200 г.

Лимон – 1 шт.

Мука – 150 г.

Яйца – 2 шт.

Моцарелла – 150 г.

Пармезан – 150 г.

Приготовление

Вливаем на сковороду оливковое масло и жарим измельчённые базилик, чеснок (пластинки), анчоусы. Через несколько минут добавляем перец чили, проколов стручок в нескольких местах ножом. Ещё через пару минут выкладываем на сковороду разрезанные на две половинки томаты. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим минут 15-20. Солим и перчим по вкусу.

Отдельно смешиваем панировочные сухари, измельчённый тимьян, тёртый пармезан и лимонную цедру. Каждый кусок мяса обмакиваем в муку, во взбитые яйца и смесь сухарей. Мясо должно быть покрыто смесью со всех сторон.

Жарим свинину с обеих сторон (по нескольку минут), пока она не подрумянится. Далее кладём мясо на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. В форму для запекания выкладываем томатный соус, сверху – свинину, сверху – кусочки моцареллы, сверху – посыпаем измельчённым базиликом. Печём 30 минут в духовке при температуре 200 градусов.

Стейк из свиной шейки

Ингредиенты:

Свинина, шея – 4 куска по 200-250 г.

Оливковое масло – 100 мл.

Чеснок – 5 зубчиков.

Шалфей – 1 пучок.

Лимон – 1 шт.

Морская соль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление

Каждый кусок мяса поливаем оливковым маслом, посыпаем солью и перцем, измельчёнными чесноком, шалфеем и лимонной цедрой. Потом поливаем соком половинки лимона. Слегка сдавливаем мясо, чтобы лучше держалась смесь.

Жарим на сковороде – сначала по 2 минуты на каждой стороне, потом – по 1 минуте. Всего тратим на это 12-15 минут.

Готовое мясо поливаем соком другой половинки лимона.

Лапша со свиными фрикадельками

Ингредиенты фрикаделек:

Лук – 1 луковица.

Зелёный лук – 1 пучок.

Свиной фарш – 100 г.

Молотый белый перец – 1 ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Бульонный порошок – 1 ч.л.

Оливковое масло – 50 мл.

Ингредиенты супа:

Вода – 1 л.

Имбирь – 1 кусочек (10-15 см).

Бульонный порошок – 1 ч.л.

Рыбный соус – 3 ч.л.

Кресс-салат – 350 г.

Оливковое масло – 30 мл.

Яичная лапша – 100 г.

Зелёный лук – 1 пучок.

Кинза – 1 пучок.

Перец чили – 1 шт.

Морская соль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем измельчённый зелёный и репчатый лук, фарш, сахар, соль, перец, бульонный порошок и немного оливкового масла. Формируем фрикадельки, смазав руки оливковым маслом.

Ставим воду на огонь. Добавляем измельчённый имбирь, бульонный порошок, рыбный соус, перец чили (мелкие кусочки), соль. Доводим до кипения и выкладываем фрикадельки. Варим 3-4 минуты, затем добавляем кресс-салат (крупными кусочками). Через пару минут добавляем лапшу и варим до готовности. Перед подачей каждую порцию посыпаем измельчённой кинзой, луком.

Овощное рагу со свининой

Ингредиенты:

Оливковое масло – 50 мл.

Лук – 1 луковицы.

Свинина, филе – 400 г.

Сладкий перец – 1 шт (красный, жёлтый или зелёный).

Томаты – 800 г.

Белая фасоль – 400 (консервированная или заранее сваренная).

Паприка – 1 ст.л.

Картофель – 400 г.

Бульонный порошок – 1 ст.л.

Петрушка – 1 пучок.

Приготовление

Жарим 5 минут на оливковом масле нарезанную кубиками свинину и измельчённый лук. Удаляем из сладкого перца семена и режем ломтиками. Режем картофель кубиками. Добавляем овощи к мясу и луку и жарим всё вместе 2-3 минуты. Далее добавляем томаты (разрезанные на четвертинки), паприку, бульонный порошок и фасоль. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 40-45 минут. Перед подачей каждую порцию украшаем петрушкой.

Булочки со свининой

Ингредиенты булочек:

Сливочное масло – 50 г.

Сухие дрожжи – 7 г.

Вода – 200 мл.

Пшеничная мука – 450 г.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Оливковое масло – 30 мл.

Ингредиенты начинки:

Свинина, подбрюшина – 1 кг.

Сахар – 100 г.

Чёрный перец горошком – 1 ч.л.

Бадьян – 3 звёздочки.

Рисовый уксус – 50 мл.

Зелёный лук – 1 пучок.

Перец чили – 1 шт.

Кресс-салат – 1 пучок.

Морская соль – по вкусу.

Приготовление

Булочки делаем заранее. Дрожжи смешиваем с тёплой водой и оставляем на несколько минут. В дрожжи добавляем муку, соду, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Месим тесто. Потом оставляем на пару часов в тёплом месте. Тесто увеличится в объёме в два раза. Далее посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто. Делаем «колбаску» и разрезаем на 20 равных кусочков. Из каждого формируем шарик и оставляем на 40 минут. Потом раскатываем тесто в овальные лепёшки и выкладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Далее смазываем оливковым маслом и складываем каждую лепёшку поперёк. Готовим на пару примерно 12-15 минут.

Теперь к мясу. Свинину лучше замариновать с вечера. Смешиваем сахар, бадьян, соль, перец. Потом кладём мясо, нарезанное кубиками, добавляем воды и оставляем на ночь в холодильнике. На следующий день печём свинину вместе с маринадом на противне, предварительно накрыв фольгой. Общее время – 2,5-3 часа при температуре 150 градусов. Потом вынимаем свинину и доводим маринад до густого состояния на сковороде (20-30 минут). Потом маринад и свинину смешиваем.

Наконец, прогреваем булочки на пару, разрезаем вдоль и накладываем внутрь свинину в маринаде.

Яблочно-свиные булочки

Ингредиенты:

Свинина, фарш – 500 г.

Лук – 1 луковица.

Красное яблоко – 1 шт.

Тимьян – 1 пучок.

Семена горчицы – ½ ч.л.

Слоёное тесто – 500 г.

Яйцо – 1 шт.

Морская моль, чёрный перец – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем фарш с измельчённым луком, яблоком (мелкие кубики), тимьяном (крупные кусочки), горчичными семенами, перцем и солью.

Из теста вырезаем кусочки примерно 30 на 34 см, толщиной в 1 см. Разрезаем каждый кусок вдоль пополам и выкладываем фарш. Заворачиваем, смазываем углы и всю поверхность взбитым яйцом.

Выпекаем на противне примерно 20 минут при температуре 200 градусов.