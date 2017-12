Самое интересно с The Game Awards 2017

На TGA не только вручают награды за достижения с игростроительной сфере, но и обязательно показывают что-нибудь новенькое.

50 vs 50

В Fortnite на время появится новый режим боя. Игроки перед битвой делятся на команды по 50 человек. Режим будет доступен только до 17 декабря. Спешите!

Пустыня в PlayerUnknown’s Battlegrounds

Суперпопулярный шутер обзавёлся второй картой. Теперь игрокам предстоит схлестнуться в пустыне. Разумеется, появится новое оружие и транспорт. Релиз – 20 декабря.

Побег из тюрьмы

Неплохой, как думается, боевичок, сюжет которого строится вокруг побега из тюрьмы двух друзей. Изюминкой Way Out будет кооперативный режим. Играть нужно будет исключительно вдвоём. Разработчики утверждают, что и Лео и Винсент (так зовут персонажей) обладают своими чертами характера и навыками. В продажу игра поступит 23 марта будущего года. При покупке одной лицензионной копии игры вторую вы получите для своего друга бесплатно.

Война миров Z

Ещё один шутер с зомби. Сюжет построен на романе Макса Брукса. Выход намечен на следующий год. Обещают кооперативный режим на четверых.

Нечто от авторов Dark Souls

Очень туманный анонс от From Software. По короткому ролику понятна только жуткая, демоническая специфика и атмосфера игры. Сюжет и даже жанр пока угадать сложно.

Приключенческая игра о Египте

В игре In Valley of Gods предстоит решать головоломки и избегать зыбучих песков, что в конечном итоге должно будет привести вас к сокровищу. Дату выхода пока не называют.

Ещё одно дополнение к Legend of Zelda: Breath of the Wild

Дополнение уже вышло и получило название The Champions’ Ballad. Главная фишка – мотоцикл для перемещения в пространстве свободного мира.

Soulcalibur

В следующем году выйдет новая часть знаменитого файтинга. Подробностей никто пока не сообщает.

Третья часть Bayonetta

Студия Platinum Games сообщает, что в стадии разработки в данный момент находиться третья часть популярного слешера. Пока ничего толком никто не говорит. Известно лишь, что она выйдет только на Nintendo.

Death Standing

О дате выхода, жанре и сюжете почти ничего не известно. Публике только показали длинный, красивый трейлер, в котором фигурируют астронавты, невидимые пришельцы и эмбрионы в искусственной среде.