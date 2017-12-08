5 прибыльных профессий, которым никогда не поздно научиться

Профессия давно перестала быть чем-то таким, что выбирают один раз и на всю жизнь. Американцы вообще рекомендуют за жизнь сменить несколько профессий. И действительно, пока голова работает, нужно учиться, постигать новые знания и навыки. Вот 5 профессий, которые вполне реально освоить даже без какой-то начальной подготовки.

Диджей

Создание музыки – это не такое хитрое дело, как может показаться. Да, важен талант, но откуда вы знаете, что его у вас нет? На курсах можно за несколько месяцев постичь азы сложения треков и основы управления оборудованием. Потом немного практики и всё. Динамичная, творческая, нескучная работа, за которую ещё и прилично платят. Всё в ваших руках.

Разработчик

Отличная профессия, которая никогда не устареет. Программисты требуются на всех уровнях, в любой стране и в каждой сфере. Да, обучение, вероятно, будет относительно длинным и сложным, но оно того стоит, чёрт возьми.

Дизайнер

Ещё одна творческая профессия, которой относительно легко можно обучиться. Если у вас есть хотя бы искорка художественного вкуса, всё получится. Если, конечно, стараться, а не просто просиживать штаны на курсах. В сети множество видеокурсов, книг и прочих материалов. Было бы желание, а возможностей полным-полно.

Фотограф

В современном мире значение хороших фоток невероятно высоко. А чтобы они у вас получались хорошими нужно не так много. Во-первых, хорошая аппаратура, которая стоит, увы, недёшево. Во-вторых и в главных, немного свободного времени, чтобы потратить на изучение основ фотографии, композиции и прочей теории. А дальше включаем здоровое нахальство и ищем клиентов.

Шеф-повар

Если же вам всегда нравилось готовить, то почему бы не дать этому волю? Профессия шеф-повара всегда будет востребована. В конце концов, люди всегда будут есть, и всегда будет нужен человек, который готовит. Курсов — полным-полно, плюс видеоуроки, книги, лекции. Если не лениться и учиться вдумчиво, то хорошим поваром можно стать очень быстро. Главное тут не останавливаться в своём развитии, а продолжать обучение – новые блюда, кухни и приёмы никогда не кончатся.