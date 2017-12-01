7 классных рыбных рецептов Гордона Рамзи

Знаменитый шеф-повар напоминает нам, что в рыбе содержится огромное количество полезных микроэлементов, и советует несколько классных рецептов:

Рецепт 1 – Треска в кляре

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 120 г.

Мука рисовая – 100 г.

Разрыхлитель – 1 ч.ложка.

Сахар – 1 ч. ложка.

Газированная вода – 130 мл.

Лагер – 170 мл.

Филе трески – 4 тонких кусочка примерно по 175 г.

Морская соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Оливковое масло – 3 стакана.

Сливочное масло – 100 г.

Замороженный горошек – 400 г.

Приготовление:

Смешиваем муку (оба вида), сахар и разрыхлитель. Добавляем соль, пиво и газировку. Перемешиваем. Солим и перчик треску. Опускаем в кляр. В кастрюле разогреваем оливковое масло и жарим в нём треску примерно 9-10 минут. Рыба покрывается золотистой корочкой. Далее вынимаем рыбу и кладём на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Теперь – гарнир. В кастрюле доводим до кипения подсоленную воду со сливочным маслом. Далее кладём в воду горошек и варим до готовности. Далее измельчаем горошек в блендере, добавляем немного воды, в которой он варился, соль и перец по вкусу. Подаём горячую треску в кляре с гороховым паштетом.

Рецепт 2 – Фаршированный сибас

Ингредиенты:

Сибас – 2 тушки по 600 г и 4 тушки по 300 г.

Лук – 2 луковицы.

Каперсы маленькие – 3 ст. ложки.

Сливочное масло – 50 г.

Оливковое масло – 100 г.

Белое вино – 150 мл.

Морская соль, укроп, чёрный молотый перец – по вкусу.

Лимон – 2 шт.

Приготовление

Натираем тушки сибаса перцем и солью. Не забываем про брюшную полость. Готовим начинку – каперсы, измельчённый лук, укроп, сливочное масло и резанный ломтиками лимон. Смазываем рыбу оливковым маслом, поливаем вином и заворачиваем в фольгу. Делаем всё аккуратно, чтобы ничего не вытекло. Можно использовать два листа фольги.

Укладываем всё на противень и отправляем в духовку при температуре 200 градусов. Крупные тушки запекаем минут 15-20 минут, мелкие – 9-10 минут. Перед подачей даём рыбе немного остыть и щедро посыпаем измельчённым укропом.

Рецепт 3 – филе лосося по-средиземноморски

Ингредиенты:

Филе лосося – 900 г (со шкуркой).

Вяленые помидоры – 9 шт.

Маслины без косточек – 18 шт.

Базилик – 18 листочков.

Оливковое масло – 4 ст. ложки.

Морская соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Делаем ножом в куске филе углубления – 3 ряда по 6. Разрезаем вяленые помидоры пополам. Заворачиваем в лист базилика маслину и половинку помидора. Вставляем в углубление. Печём на противне около 20 минут при температуре 200 градусов. Подаём слегка остуженной.

Рецепт 4 – морской лещ с помидорами и травами

Ингредиенты:

Помидоры черри – 200 г.

Оливковое масло – 100 г.

Маслины без косточек – 100 г.

Кинза – 1 пучок.

Базилик – 1 пучок.

Лимон – 1 шт.

Филе морского леща – 2 кусочка по 150 г.

Морская соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Разогреваем оливковое масло в сотейнике, добавляем маслины, разрезанные пополам помидоры. Солим и перчим. Жарим 2-3 минуты. Мелко режем кинзу и базилик. Смешиваем с получившейся маслинно-помидорной смесью. Добавляем сок половинки лимона.

В филе делаем 3 диагональных разреза. Разогреваем на сковороде немного оливкового масла и кладём леща шкуркой вниз. Солим и перчим по вкусу. Жарим 3-4 минуты, до появления корочки. Переворачиваем и жарим ещё 2 минут, поливая маслом.

Перед подачей на тарелку выкладываем помидорную смесь, а сверху – филе леща. Украшаем зеленью.

Рецепт 5 – скумбрия с чесноком и паприкой

Ингредиенты:

Чеснок – 3 зубчика.

Паприка – 3 ч. ложки.

Морская соль – 3 ч. ложки.

Оливковое масло – 100 г.

Шафран – щепотка.

Филе скумбрии – 8 кусочков (со шкуркой).

Белый винный уксус – 2 ст. ложки.

Дижонская горчица – 2 ст. ложки.

Картофель – 500 г.

Зелёный лук – пучок.

Чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем толчёный чеснок, соль и паприку. Добавляем пару капель оливкового масла. Смазываем получившейся смесью филе со стороны мяса (не шкурку).

Застилаем противень кулинарной бумагой (пергаментной), предварительно смазав её оливковым маслом. Кладём скумбрию шкуркой вверх. Солим и перчим по вкусу. Печём около 10 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем смешиваем уксус, горчицу, шафран, оливковое масло, соль и перец – получится соус-заправка. Варим картофель и разминаем в пюре, добавив столовую ложку оливкового масла, столовую ложку заправки и измельчённый зелёный лук.

На тарелку кладём пюре, сверху — скумбрию, сверху поливаем горчичной заправкой.

Рецепт 6 – рыбная запеканка

Ингредиенты:

Лук – 1 луковица.

Чеснок – 4 зубчика.

Лавровый лист – 1 шт.

Жирные сливки – 250 мл.

Молоко – 300 мл.

Филе белой рыбы – 400 г.

Филе копчёной пикши – 400 г.

Сливочное масло – 100г.

Лук-порей – 2 стебля.

Мука – 40 г.

Картофель – 750 г.

Сырые желтки – 2 шт.

Креветки – 300 г (очищенные).

Сыр чеддер – 100 г (тёртый).

Петрушка – 1 пучок.

Морская соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

На сковороде тушим в сливках и 250 мл молока лавровый лист, чеснок и лук, разрезанные на четвертинки (на медленном огне). Добавляем филе рыбы и тушим ещё 4-5 минут. Выкладываем рыбу на тарелку. Оставшуюся жидкость процеживаем и оставляем.

Растапливаем в сотейнике сливочное масло (30 г), добавляем измельчённый лук-порей, жарим 5-6 минут. Добавляем муку и тушим, помешивая. Выливаем процеженный сливочный бульон и тушим 12-14 мину на медленном огне. Всё вместе должно загустеть – получится соус. Солим, перчим, добавляем измельчённую петрушку.

Варим картофель. Разминаем в пюре. Добавляем сливочное масло (70 г), молоко (50 мл) и перемешиваем. Немного остужаем. Добавляем желтки, солим, перемешиваем.

Филе режем кубиками. Всё перемешиваем с луком-пореем и креветками. Выкладываем в глубокую ёмкость для запекания. Сверху равномерным слоем выкладываем пюре и посыпаем тёртым сыром.

Печём 30-35 минут при температуре 200 градусов. Подавать можно со стручковой фасолью или горошком.

Рецепт 7 – лосось в песочном тесте

Ингредиенты:

Лосось – 2 кусока филе без шкурки по 900 г.

Сливочное масло – 70 г.

Лимон – 1 шт.

Базилик – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Зернистая горчица – 1 ст. ложка.

Просеянная мука – горсть.

Желток сырой – 1 шт.

Оливковое масло – 100 г.

Песочное тесто – 500 г.

Морская соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем сливочное масло с измельчённым укропом, базиликом, солью, перцем и счищенной лимонной цедрой (это удобнее всего делать с помощью мелкой тёрки).

Натираем рыбу солью и перцем. Один кусочек смазываем горчицей, другой – получившейся смесью из трав и специй. Складываем оба кусочка филе вместе (начинкой к начинке), чтобы получился брусок.

Раскатываем песочное тесто до тонкого состояния. Смазываем желтком, кладём лососевый «брусок» и заворачиваем его в тесто. На противень кладём фольгу, смазываем оливковым маслом, а сверху помещаем лосося. Сверху смазываем желтком, делаем несколько надрезов (для красоты, не насквозь) и печём 25 минут при температуре 200 градусов.

Перед подачей режем на ломтики и даём немного остыть.