БУРГЕР ДОМА – новый российский производитель

На гастрономической карте России недавно появился и сразу же стал заметным новый пункт – компания БУРГЕР ДОМА. Теперь домашние гурманы и бургерные эксперты могут быть спокойными – отныне есть производитель великолепных котлет, который в полной мере знает и понимает все тонкости и нюансы приготовления бургеров. Сделать вкуснейший домашний бургер теперь проще простого, и всё это благодаря им.

Компания «БУРГЕР ДОМА» — производитель полуфабрикатов — высококачественных охлажденных котлет для бургеров — из мяса птицы, говядины, свинины.

Миссию компании можно описать тремя словами — УДОБНО. ВКУСНО. ПОЛЕЗНО. И добавить нечего! Что может быть удобнее, чем просто пожарить (причём пожарить до той степени прожарки, какая вам нравится) готовую котлетку из отборных ингредиентов? Что может быть вкуснее, чем ваши собственные соусы, специи, овощи, булочки в сочетании с высококачественной котлеткой? Что может быть полезнее, чем домашнее приготовление?

БУРГЕР ДОМА гарантирует высочайшее качество своего продукта, а это в свою очередь означает максимальную пользу для Вашего здоровья! Кстати, не забываем о вкусе. Не все полезные продукты так бледны на вкус, как вареная на пару морковь и цветная капуста! Компания БУРГЕР ДОМА стоит на страже вашего удовольствия от еды – они работают для того, чтобы ВАМ было ВКУСНО!

Содержание рубленого мяса в составе котлеты доходит до ошеломительной цифры в 85%! Другим производителям такое и не снилось! Нельзя обойти стороной и элементарное удобство – вы же знаете, в таких вещах каждая мелочь и каждая деталь обладает значением. Котлетки разделены пищевой бумагой и упакованы в прозрачный лоток, что не препятствует тому, чтобы покупатель мог осмотреть котлету – очень УДОБНО! Кстати, продукция поставляется в охлаждённом виде, а не в замороженном, что заметно повышает содержание полезных веществ и микроэлементов.

БУРГЕР ДОМА – УДОБНО! ВКУСНО! ПОЛЕЗНО!