БУРГЕР ДОМА! А фаст фуд ли это?

Когда люди слышат слово «фаст фуд», то часто манерно морщатся. Мол, все мы такие правильные, кушаем только отварную куриную грудку, обезжиренный йогурт и овощи, а фаст фуд – это жир, калории и всё самое неправильное, что только есть в современной еде. Особенно этим грешат те, кто ведёт активный образ жизни.

Спешить вас разуверить. Рубленые бургерные котлетки для домашней кухни вовсе не обязательно сделают вас тучным. Домашнее питание и умеренная физическая активность – основа здоровья. БУРГЕР ДОМА – ЗДОРОВАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЕДА.

Фитнес требует большего количества калорий, чем при обычной жизни. К тому же важно потреблять много белка, строительного материала ваших мышц. Что может быть лучше, чем после отлично проведённой тренировки впиться зубами в сочный домашний бургер с куриной котлеткой? Мясо курочки содержит большое количество белка и аминокислот (например, глютамин), что как раз подходит для тех, кто любит спорт. При этом жиров и углеводов на порядок меньше, чем, например, в свинине. Также тут много фосфора, железа, магния, калия, витамины A, E, B. Врачи уверены, что куриное мясо улучшает метаболизм, поддерживает оптимальный уровень сахара в крови и нормализует кровяное давление, что является естественной профилактикой атеросклероза и инсультов. Ещё курочка снижает уровень холестерина и интенсифицирует работу почек.

Мало правильно тренироваться (программа, подходы, интервалы, техника), важно также правильно питаться. Компания БУРГЕР ДОМА выпускает специальную ФИТНЕС серию для людей, следящих за своим здоровьем. В этих котлетках меньше жира и больше белка – то, что нужно для фитнеса и бодибилдинга. Домашний бургер с такой котлеткой превосходно восполнит энергию после изнурительной тренировки и даст Вашему организму ресурсы для восстановления мышечной ткани.

Отныне спорт и фаст фуд идут рука об руку!