Фаст фуд – ничьё, БУРГЕР ДОМА – моё!

Современный мир выжимает из человека все соки. Жизненно важно устраивать себе периоды отдыха. А одна из лучших форм отдыха – творчество! И сегодня мы поговорим о творчестве кулинарном.

Отличный вариант для этого – домашний бургер с котлеткой БУРГЕР ДОМА. Разберём несколько классных рецептов на все случаи жизни.

Если же вы хотите порадовать себя или гостя мужского пола, то в бургере обязательно должны быть остренькие элементы. Мы, мужики ведь любим это, правда? Итак, пока жарится наша котлетка, берём круглую булочку из ржаной муки, разрезаем её горизонтально и слегка поджариваем на сливочном масле со стороны среза. Далее соединяем всё вместе: нижняя часть булочки + хрустящие кольца красного лука + сочная котлета БУРГЕР ДОМА + по-мужски острый кетчуп + резаные кружками солёные огурцы + маринованный перец халапеньо + ломтик твёрдого сыра (не слишком тонкий) + ароматный пучок зелени (укроп, петрушка, кинза) + верхушка булочки. Слегка придавливаем, чтобы всё прочнее соединилось воедино. И всё, крутой мужской бургер готов!

Для дамы лучше приготовить более изысканное блюдо. Прежде всего, лучше взять чиабатту. Разрезаем горизонтально и чуть-чуть подсушиваем с двух сторон каждую часть, пока жарится наша котлетка. Далее смешиваем отдельно оливковое масло, бальзамический уксус и соль. Этой смесь мажем внутренние стороны обоих кусочков подсушенной чиабатты. Далее собираем всё вместе – нижняя часть + котлетка БУРГЕР ДОМА + кружочки помидоров + сметанно-чесночно-базиликовый соус (лучше сделать самому) + разрезанные пополам оливки + творожный сыр или пресная брынза + верхушка. Умопомрачительный бургер с прованскими мотивами! Ни одна девушка не устоит! Лайфхак: если объект вашего обожания следит за фигурой, то это просто отлично! В таком случае котлетку можно не жарить, а запечь в духовке или сварить в пароварке.

Для детей лучше приготовить следующее. Берём булочку из пшеничной муки тонкого помола, разрезаем. Дети чаще всего очень любят сыр, и мы на этом сыграем. На нижнюю часть булочки щедро сыплем тёртый сыр, поливаем майонезом, кладём сверху котлетку БУРГЕР ДОМА, далее – опять сыр и опять майонез. Также можно добавить жареные грибы или две короткие полоски хрустящего бекона. И вуаля!

После того, как вы освоите эти гениально простые рецепты, то обязательно начинайте экспериментировать. Делайте свой БУРГЕР ДОМА, по своему рецепту!