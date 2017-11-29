Бургер Дома – фаст фуд вырвался за пределы кафе и уже уютно располагается в наших домах

Мой дом – моя крепость. Каждый из нас изо всех сил старается обустроить своё жилище с максимальной пользой и комфортом. Дом, как ни крути, является для каждого из нас самым главным местом на Земле. А какая часть самая главная в самом главном месте на Земле? Конечно же, кухня! И мы всегда на её страже! Берём домой только лучше! А если речь заходит о бургерах, то на ум приходит БУРГЕР ДОМА.

Еда в учреждениях общественного питания НИКОГДА не будет полезной. И она НИКОГДА не будет вкусной настолько, чтобы её можно было хоть как-то сравнивать с домашней. Просто земля и небо, божий дар и яичница, алмаз и стекляшка. Всё равно, что сравнивать секс по любви с чисто техническим действом – вроде бы похоже, но нет огонька.

Высококачественные котлетки изготовлены по уникальной рецептуре, сохраняющей всю пользу и свежесть натуральной курочки. Что может быть для вашего бургера лучше? Никто не знает ваши вкусовые и эстетические предпочтения лучше вас самих. И это ещё одна веская причина готовить дома. Перед вами открывается целая вселенная вкусов – сотни сочетаний специй, соусов, овощей, маринадов, хлеба. Настоящий гурман никогда не доверит готовить бургер какому-то студенту из кафе – только собственноручно! Фаст фуд молниеносно вырывается из кафе и ресторанов и устремляемся прямо на наши кухни!

Да, и не забываем о здоровье – не зря говорят, что истоки всех своих болезней стоит искать в своём рационе. Если вы готовите дома, то всегда можете быть уверены, что там нет вредных ингредиентов. В домашних котлетках БУРГЕР ДОМА отсутствуют вредные жиры (свиной шпик, сало, курдючный жир, пальмовые жиры и масла), а используются только натуральные жиры самой курочки. Не вся полезная еда отвратительна на вкус. Это своим примером доказывают домашние бургеры!

Польза домашней кухни – польза БУРГЕР ДОМА!