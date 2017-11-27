15 фильмов для новогодних праздников

Какие новые фильмы выходят в прокат в конце года? Сразу несколько перспективных картин намерены посоперничать между собой за ваше внимание.

Коко

Дата выхода – 22 ноября.

Последнее творения Pixar – это история о ярком мексиканском празднике Día de Muertos (День мёртвых). 12-летний Мигель обожает музыку и мечтает связать свою жизнь с гитарой. Но есть одна серьёзная проблема – его родители против музыки в доме. Герой попадает в потусторонний мир и знакомится с умершими родственниками.

Тёмный час

Дата выхода – 22 ноября

Великолепный грим превратил Гэри Олдмэна в Уинстона Черчилля. В фильме показан ключевой момент если не истории Европы, то уж точно ключевой момент в истории Великобритании, когда вторжение Германия выглядело вполне вероятным. Черчилль бьётся не только с Адольфом Гитлером, но и с политическими противниками внутри страны. Картину снял Джо Райт.

Зови меня своим именем

Дата выхода – 24 ноября

Запутанная история подростка, который на летних каникулах посетил итальянскую виллу своих родителей. Там он запутался в страстном романе и своих чувствах. Режиссёром является большой мастер пышных и ароматных историй Лука Гуаданьино.

Горе-творец

Дата выхода – 1 декабря

Сюжет строится вокруг реальной истории создания «неформатного» фильма «Комната» 2003-го года. Начинающий актёр Грег Сестеро и сверх-необычный режиссёр Томми Вайсо принимаются за совместное творчество.

Форма воды

Дата выхода – 8 декабря

История любви с рыбным оттенком. Отличное сочетание самых лучших черт старого кино с современными эффектами. Глухонемая уборщица в секретной лаборатории встречает некое водяное существо и решает спасти его. Режиссёр – Гильермо дель Торо.

Ледяная стерва

Дата выхода – 8 декабря.

Тоня Хардинг была спортсменкой, которая преодолела социально-экономические барьеры, чтобы пробиться на Олимпиаду. В фильме рассказывается скандальная история, когда бывший муж Тони решил помочь бывшей жене, сломав ногу её конкурентке, когда решался состав сборной США на Олимпиаду-1994 в Лиллехаммере.

Звездные войны: последний джедай

Даты выхода – 15 декабря.

Далёкая, далёкая галактика. Силы Сопротивления во главе с Леей Органной бьются с Первым Орденом, которым руководит верховный лидер Сноук. У последних самой заметной фигурой пока является Кайло Рен, у сил добра же в бой вновь вступает Люк Скайуокер. Новый фильм из этой киновселенной станет самым длинным в истории – 2,5 часа.

Величайший шоумен Земли

Дата выхода – 20 декабря

Фильм рассказывает реальную историю одного из самых успешный в США бродячих цирков и его основателя. В главной роли – Хью Джекман. Помимо неплохо сюжета и впечатляющего актёрского состава стоит обратить внимание на отличный саундтрек.

Идеальный голос 3

Дата выхода – 22 декабря

Отличная музыкальная комедия о коллективе начинающих певиц, которые стремятся к успеху.

Уменьшение

Дата выхода – 22 декабря

В будущем проблема перенаселения подтолкнёт человечество к кардинальным решениям. Очень многие люди захотят уменьшить своё тело и начать новую жизнь. Фильм получился очень смешной, хотя и затрагивает некоторые философские вопросы человеческого бытия.

Яркость

Дата выхода – 22 декабря

Действие фильма разворачивается в фантастическом Лос-Анджелесе. Коп-человек (Уилл Смит) раскрывает волшебные преступления. Да, у него есть напарник … орк.

Секретное досье

Дата выхода – 22 декабря

В 1971 году в руки газеты Washington Post попадают секретные документы с очень неприятной для властей информацией о Вьетнамской войне. Владелец газеты и главный редактор всё же решают опубликовать материалы и открыть обществу глаза. Разумеется, всё идёт не так гладко, как им хотелось бы.

Недруги

Дата выхода – 22 декабря

Этот эффектный фильм способен возродить жанр вестернов. Старая история тёрок между индейцами и белыми американцами.

Игра Молли

Дата выхода – 25 декабря

Режиссёрский дебют Аарона Соркина. Фильм рассказывает об одной из самых известных и успешных покерных женщин-игроков в американской истории Молли Блум.

Призрачная нить

Дата выхода – 25 декабря

Картина рассказывает о послевоенном Лондоне и известном дизайнере одежды Рейнольдсе Вудкоке. Главный герой является убеждённым холостяком, пока в его жизни не появляется девушка по имени Алма.