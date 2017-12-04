БУРГЕР ДОМА — такой всем известный и простой  фаст фуд на новый лад – ФАСТ ХОУМ ФУД

Начнём издалека. Сам термин «фаст фуд» давно стал настоящей красной тряпкой для апологетов здорового образа вообще и здорового питания в частности. В основном фаст фуду инкриминируют большое количество химических ингредиентов, что пагубно сказывается на состоянии здоровья практически всех органов людей, регулярно потребляющих его.

Однако недавно на свет появился новый термин – фаст хоум фуд или домашний фаст фуд. Это примерно те же блюда, которые мы видим в традиционных фаст фудовых заведения, только готовится это дома. Как такое возможно? А вот как: новая российская компания БУРГЕР ДОМА производит высококачественные котлеты для бургеров для домашней кухни. Благодаря этим котлетам стало возможных сочетать в себе все преимущества фаст фуда и приготовленных дома блюд.

Прежде всего, теперь мы точно знаем из чего это приготовлено, раз уж занимаемся этим собственноручно. Плюс мы уверены, что повар тщательно вымыл руки и ингредиенты перед приготовлением (ведь вы и есть повар). Во-вторых, вы приобретаете куда больший простор для кулинарной фантазии. Теперь вы не ограничены 5-7 видами бургеров из меню. Сотни, тысячи вариантов сочетания различных ингредиентов. Отныне вы просто властелин бургеров. Отправной точкой кулинарного путешествия можно считать такой простой рецепт: жарим котлету с двух сторон по несколько минут, разрезаем круглую булочку, кладём внутрь котлету, резанные кружочками маринованные огурцы, листик салата, ломтик сыра, добавляем кетчуп или майонез по вкусу – всё! А далее пробуем добавлять практически всё, что угодно – бекон, горчицу, фасоль, перец халапеньо, лук, зелень, помидоры… Список можно продолжать бесконечно. Экспериментируйте с соусами, овощами, булочками, разными типами котлет, специями. Гурманы оценят это по достоинству.

Настоящая сердцевина вкусного бургера – мясная котлета. Московская компания БУРГЕР ДОМА производит высококачественные бургерные котлеты для домашней кухни. А вкус –мммм- пальчики оближешь!

Кроме того, приготовление бургеров дома – это гораздо удобнее, безопаснее и комфортнее, чем тащиться в кафе. И пусть вас не пугает время, его понадобится совсем мало для приготовления, ведь это всё-таки ФАСТ фуд, а значит бургер можно приготовить достаточно быстро. К тому же, затраты на бургер будут куда меньше, чем в вычурном ресторане авторской кухни.

Итак, с котлетами от компании БУРГЕР ДОМА вы сможете побаловать себя и своих домашних вкуснейшими крафтовыми бургерами. Готовить дома – это вкусно, полезно и увлекательно! Нет ничего круче, чем большой бургер с сочной котлетой и вашими любимыми ингредиентами! Попробуйте и уже не сможете остановиться.