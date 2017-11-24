Необычные теории о том, по какому пути пойдёт эволюция человека

Законы природы просты и суровы – «выживает сильнейший» и «выживает самый приспособленный». Биологи и футурологи спорят о том, как человек будет выглядеть через пару сотен лет.

Устойчивость к вирусам и бактериям

Современная медицина может помочь людям выжить при опасных заболеваниях. Но иногда нуждающихся настолько много, что спасти всех не удаётся, вспомните вирус Эбола. Некоторые считают, что со временем у человека появится естественная генетическая устойчивость к определённым заболеваниям. Те, кто переносит болезни плохо, попросту умрёт, не оставив потомства – всё по Дарвину. Выжившие переносят свои болезнестойкие гены дальше. Исследования отчасти подтверждают это. Например, люди с европейскими корнями чаще всего устойчивы к оспе, а жители Африки к югу от Сахары – к малярии.

Трансгуманизм

Люди разумны, успешны и в значительной степени овладели искусством выживания, но даже Арнольд Шварценеггер в 1970 году не выжил бы, если бы метеорит приземлился на его голову. Человеческие тела мягкие и хрупкие. В конечном итоге всех нас ждёт смерть, увы. Этот факт не даёт покоя человечеству. На этом фоне появилось философское течение трансгуманистов, которые не хотят мириться со смертью и ищут способ вечной жизни. В частности, предполагает отсканировать человека атом за атомом и загрузить в виртуальную среду. Таким образом, достигается вечная жизнь хотя бы разума, если не тела.

Трансгуманисты мечтают о том, что потом человеческий разум и личность можно будет отделять от тела и «вселять» в роботов или искусственно созданные физические тела.

Исчезновение расовых особенностей

Расовые черты развились ввиду изоляции популяций. Вот почему европейцы так сильно отличаются от африканцев или азиатов. Англичанам не нужен пигмент, защищающий от солнца, ведь в Англии оно появляется примерно пару раз в год. Однако современный мир уже давно перестал быть изолированным. Появляется всё больше смешанных пар, и когда-нибудь расовые различия сотрутся. Все мы будем примерно одинакового цвета.

У людей будет меньше волос

Недавний опрос Men’s Fitness среди женщин показал, что дамам не нравится слишком волосатые мужчины. Наши пещерные предки были волосатыми. С развитием человеческого вида волосатость снижалась, что говорит о том, что этот признак является нежелательным. Скорее всего, сниженная волосатость подстёгивала мыслительный процесс, нужно было думать, как уберечься от холода. Далее люди мигрировали в зоны с умеренным климатом, а значит, нужно было ещё сильнее утепляться шкурами и думать над тем, как эти шкуры добыть. Сегодня же у нас есть шерстяные пальто, полы с обогревом и горячий чай, а потому такой признак, как волосы на теле, сильно устарел. Скоро мы все будем похожи на лысых мышей.

Люди будут хлюпиками

Было время, когда физические сильные люди могли не только выигрывать конкурсы «Мистер Олимпия» и становиться губернаторами Калифорнии. Сила миллионы лет помогала нам выжить и передать гены дальше. Сильные люди были более успешны на охоте, в войне или при строительстве крепкого жилища. Что же происходит сегодня? Антрополог Питер МакАллистер однажды сказал, что современный мужчина — «самая жалкая когорта мужского Homo sapiens, когда-либо ходившая по планете». Преувеличивает, но всё же посыл верный.

Машины и механизмы заменили нас на самых физически тяжёлых работах – экскаваторы, грузовики, краны. А появление пультов дистанционного управления спасло нас от той ужасной участи, когда нам нужно было бы вставать с дивана, чтобы переключить канал.

Другие планеты коренным образом изменять нас

Антрополог Государственного Университета Портленда Кэмерон Смит говорит, что люди будут эволюционировать вне Земли, чтобы адаптироваться к различным условиям других планет. Например, иная атмосфера может привести к увеличению лёгких и грудной клетки. А более слабая гравитация сделает нас лёгкими и тонкими. Массовые космические путешествия приведут к тому, что у людей будут более толстые веки и тёмная кожа из-за агрессивных лучей Солнца. Если говорить о солнечных лучах, то есть небольшая проблема, которая ставит крест на всех дальнейших эволюционных перспективах – они делают людей стерильными. Но мы не будет об этом думать.

Многие футурологи, однако, уверены в том, что об этом не стоит беспокоиться, так как колонизация других планет – это почти невозможная вещь. По словам писателя-фантаста Чарли Стросса, нам либо нужно возмутительное количество дешёвой энергии, либо волшебная палочка. Если это так, то мы все обречены на смерть в громадной микроволновке, в которую медленно превращается наша Земля. Если повезёт, то мы ещё застанем зомби-апокалипсис.

Человеческая раса разделится на два вида

Расовые различия всегда были источниками конфликтов и противоречий. Некоторые учёные уверены, что человечество не сольётся в один расово-биологический вид, а наоборот – разделится на два. Одна раса будет высокой, красивой и умной, а вторая будет нечто средним между Шреком и деревом-бансай, только намного тупее. Слабое место в этой теории заключается в том, что два вида будут развиваться рядом, бок о бок. Географически эти виды не будут разделены, а потому полного отделения не будет. Всегда найдутся извращенцы, которые захотят спариться с существом из другого вида.

Аниме-глаза

https://youtu.be/6j0w26JWoco

Невозможно точно сказать, как будут выглядеть люди через 100 000 лет. За это время много чего может произойти. Возможно, каждый будет сажать по дереву в год и жить в гармонии с природой. А может быть, разразится ядерная война, которая уничтожить экологию. Однако, это не мешает людям пытаться предсказать будущее нашего вида. Что может быть увлекательнее, чем создавать в фотошопе уродливых людей и утверждать, что это один из вариантов нашего будущего.

По словам художника и исследователя (прикольное сочетание) Николая Ламма, у людей будущего увеличиться черепная коробка – для мозга большего размера. Также увеличатся глаза, чтобы захватить больше света, так как мы будет жить в условиях недостаточной освещённости. Большие лбы и крупные глаза…

Амфибианизм

Ледники тают. Уровень океана повышается. Потому люди, скорее всего, будут приспосабливаться к жизни и в воде, и на суше. Человек будет много времени проводить в воде, чтобы поймать рыбу или найти съедобные водоросли. Со временем эволюция наградит нас жабрами и прозрачными веками, чтобы лучше видеть под водой.

Слабая сторона теории заключается в том, что максимальное повышение уровня мирового океана составит 65-70 метров. Это достаточно разрушительно для прибрежных городов, но всё равно останется большая часть суши для жизни.

Постгендернизм

Знаете ли вы, что пол – это «произвольное и ненужное ограничение человеческого потенциала»? Добро пожаловать в мир постгендеризма. Это течение выступает за использование биотехнологий для добровольного устранения гендерных признаков у человека. В будущем у людей будут «дизайнерские гениталии», а понятие пола канет в лету. Постгендернисты не выступает за полное устранение половых признаков, но они уверены, что всё должно быть осознанно выбрано. Особенно в области секса.

Люди будут клонами

Каждый раз, как звучит слово «клон», то моментально появляется большое количество людей, которые начинают вопить о том, что люди перестанут размножаться, а только будут клонировать себя. Если такая возможность появится, то такой риск, безусловно, будет, но это не произойдёт вот по каким причинам. Во-первых, к счастью, не все страдают нарциссизмом, чтобы считать, будто их дети должны быть точной копией их самих. Во-вторых, это дорого. Зачем клонировать себя, если можно просто сделать детей естественным способом? В-третьих, людям всегда нравился секс, и так будет всегда.

Широкое распространение клонирования могло бы существенно сократить генофонд человечества. Это сделало бы наш вид слишком уязвимым. Если бы появилась болезнь, которой подвержены люди с определённым набором генетическим маркеров, то в группу риска сразу же попадали бы и все его клоны.

Люди вообще не будут эволюционировать

Некоторые учёные уверены, что эволюция остановится или сильно замедлится. Главные причины – отсутствие географической изоляции и эффективная медицина, которая позволяет выхаживать, даже самый слабеньких людишек, которые в другое время погибли бы, очистив генофонд. Также нельзя забывать о том, что случайные мутации становятся двигателем эволюции. Сегодня же все случайные мутации выявляют на ранних этапах и устраняются. Миллионы лет назад появился вид с противопоставленным пальцем. Это дало ему преимущество, и теперь такой палец есть у нас всех. Благодаря этому, мы теперь может играть в видеоигры.