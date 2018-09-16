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Лучшие находки недели на AliExpress

Лучшие находки недели на AliExpress
MagMens
MagMens
16 Сен, 2018 / 2177 Просмотров

Лучшие гаджеты и прочие полезные вещи со всемирно известной торговой площадки в нашей рубрике — находки недели.

Корректор осанки

Корректор осанки

Сутулость – это не только вредно для позвоночника, но и очень пагубно для вашего образа в обществе. Прямой взгляд и ровная спина – признак успешного, уверенного в себе человека.

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер

Девайс моментально измеряет расстояния и вычисляет площадь или объём.

Уплотнитель автомобильный

Уплотнитель автомобильный

Уплотнительная лента поможет защитить ваше авто от пыли. Длина мотка – 4 м.

Шампуры

Шампуры

Шампуры с двойным лезвие хороши тем, что мясо не прокручивается (как это бывает в случае одного круглого шипа).

Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос

По салону автомобиля будут судить и о вас – держите его в чистоте.

Bluetooth-приёмник

Bluetooth-приёмник

Подключается к колонке через разъём AUX и соединяется со смартфоном. Теперь можно передавать звук без проводов.

Чехол

Чехол

Красивый и удобный чехол для iPhone с отделением для карт.

Футболки

ФутболкиТак же в находки недели попали такие простые вещи как хлопковые футболки строгих цветов, комплект из трёх штук, но за то цена вас очень удивит.

Кошелёк

Кошелёк

Удобное вместилище для банковских карт.

USB-хаб

USB-хаб

Удобный и надёжный хаб. Количество портов – 4.

Набор для пайки

Набор для пайки

Хорош для домашнего использования. В удобном кейсе есть всё необходимое.

Тренажёр

Тренажёр

Колесо для пресса. Очень мал и крайне эффективен.

Автомобильная гарнитура

Автомобильная гарнитура

Красивый девайс для автомобиля.

Автомобильное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство

Устройство вставляется в прикуриватель.

Powerball

Powerball

Кистевой тренажёр с дисплеем для мониторинга результатов.

Автомобильное мусорное ведро

Автомобильное мусорное ведро

Очень удобно для тех, кто постоянно суём салфетки и обёртки в боковые карманы дверей.

Ветровка

Ветровка

Удобная и недорогая куртка-ветровка, которая защитит от первых прохладных деньков.

Перчатки

Перчатки

Они подходят для спортзала или езды на велике.

Точилка для ножей

Точилка для ножей

Электрический прибор для заточки ножей.

Wi-Fi-камера

Wi-Fi-камера

Коннектится со смартфоном. Вы можете наблюдать происходящее прямо на экране. Также есть функция ночного видения.

Рюкзак с солнечной батареей

Рюкзак с солнечной батареей

Теперь телефон или ноутбук можно заряжать в солнечную погоду прямо на ходу.

Тестер

Тестер

Аппарат позволяет измерять ёмкость аккумуляторов.

Кружка

Кружка

Крутая мужская кружка, стилизованная под бочёнок.

Аппарат для гравировки

Аппарат для гравировки

Теперь можно рисовать и писать по стеклу, стали или дереву.

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