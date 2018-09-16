Лучшие находки недели на AliExpress

Лучшие гаджеты и прочие полезные вещи со всемирно известной торговой площадки в нашей рубрике — находки недели.
Корректор осанки
Сутулость – это не только вредно для позвоночника, но и очень пагубно для вашего образа в обществе. Прямой взгляд и ровная спина – признак успешного, уверенного в себе человека.
Лазерный дальномер
Девайс моментально измеряет расстояния и вычисляет площадь или объём.
Уплотнитель автомобильный
Уплотнительная лента поможет защитить ваше авто от пыли. Длина мотка – 4 м.
Шампуры
Шампуры с двойным лезвие хороши тем, что мясо не прокручивается (как это бывает в случае одного круглого шипа).
Автомобильный пылесос
По салону автомобиля будут судить и о вас – держите его в чистоте.
Bluetooth-приёмник
Подключается к колонке через разъём AUX и соединяется со смартфоном. Теперь можно передавать звук без проводов.
Чехол
Красивый и удобный чехол для iPhone с отделением для карт.
Футболки
Так же в находки недели попали такие простые вещи как хлопковые футболки строгих цветов, комплект из трёх штук, но за то цена вас очень удивит.
Кошелёк
Удобное вместилище для банковских карт.
USB-хаб
Удобный и надёжный хаб. Количество портов – 4.
Набор для пайки
Хорош для домашнего использования. В удобном кейсе есть всё необходимое.
Тренажёр
Колесо для пресса. Очень мал и крайне эффективен.
Автомобильная гарнитура
Красивый девайс для автомобиля.
Автомобильное зарядное устройство
Устройство вставляется в прикуриватель.
Powerball
Кистевой тренажёр с дисплеем для мониторинга результатов.
Автомобильное мусорное ведро
Очень удобно для тех, кто постоянно суём салфетки и обёртки в боковые карманы дверей.
Ветровка
Удобная и недорогая куртка-ветровка, которая защитит от первых прохладных деньков.
Перчатки
Они подходят для спортзала или езды на велике.
Точилка для ножей
Электрический прибор для заточки ножей.
Wi-Fi-камера
Коннектится со смартфоном. Вы можете наблюдать происходящее прямо на экране. Также есть функция ночного видения.
Рюкзак с солнечной батареей
Теперь телефон или ноутбук можно заряжать в солнечную погоду прямо на ходу.
Тестер
Аппарат позволяет измерять ёмкость аккумуляторов.
Кружка
Крутая мужская кружка, стилизованная под бочёнок.
Аппарат для гравировки
Теперь можно рисовать и писать по стеклу, стали или дереву.
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