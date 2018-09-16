Лучшие находки недели на AliExpress

Лучшие гаджеты и прочие полезные вещи со всемирно известной торговой площадки в нашей рубрике — находки недели.

Сутулость – это не только вредно для позвоночника, но и очень пагубно для вашего образа в обществе. Прямой взгляд и ровная спина – признак успешного, уверенного в себе человека.

Девайс моментально измеряет расстояния и вычисляет площадь или объём.

Уплотнительная лента поможет защитить ваше авто от пыли. Длина мотка – 4 м.

Шампуры с двойным лезвие хороши тем, что мясо не прокручивается (как это бывает в случае одного круглого шипа).

По салону автомобиля будут судить и о вас – держите его в чистоте.

Подключается к колонке через разъём AUX и соединяется со смартфоном. Теперь можно передавать звук без проводов.

Красивый и удобный чехол для iPhone с отделением для карт.

Так же в находки недели попали такие простые вещи как хлопковые футболки строгих цветов, комплект из трёх штук, но за то цена вас очень удивит.

Удобное вместилище для банковских карт.

Удобный и надёжный хаб. Количество портов – 4.

Хорош для домашнего использования. В удобном кейсе есть всё необходимое.

Колесо для пресса. Очень мал и крайне эффективен.

Красивый девайс для автомобиля.

Устройство вставляется в прикуриватель.

Кистевой тренажёр с дисплеем для мониторинга результатов.

Очень удобно для тех, кто постоянно суём салфетки и обёртки в боковые карманы дверей.

Удобная и недорогая куртка-ветровка, которая защитит от первых прохладных деньков.

Они подходят для спортзала или езды на велике.

Электрический прибор для заточки ножей.

Коннектится со смартфоном. Вы можете наблюдать происходящее прямо на экране. Также есть функция ночного видения.

Теперь телефон или ноутбук можно заряжать в солнечную погоду прямо на ходу.

Аппарат позволяет измерять ёмкость аккумуляторов.

Крутая мужская кружка, стилизованная под бочёнок.

Теперь можно рисовать и писать по стеклу, стали или дереву.