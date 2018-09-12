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Удивительные факты о мозге человека

Удивительные факты о мозге человека
MagMens
MagMens
12 Сен, 2018 / 1429 Просмотров

Это, пожалуй, самый загадочный и таинственный орган человека. Полностью его до сих пор не изучили, но кое-что выяснить удалось итак факты о мозге человека.

Мозг не ощущает боль

Удивительные факты о мозге человека

Операции на мозге часто проводятся без наркоза. Всё потому, что в самом мозгу нет рецепторов боли, они расположены лишь в окружающих тканях и сосудах.

Мозг гораздо активнее во время сна

Удивительные факты о мозге человека

Во время работы мозг излучает электрические поля и разряды, которые можно считать с помощью электроэнцефалографии. Учёные выяснили, что разряды эти сигнализируют во время сна даже о большей активности, чем во время бодрствования.

Мозг состоит не только из нейронов

Удивительные факты о мозге человека

На каждый нейрон приходится до десяти глиальных клеток. Они принимают самое активное участие в метаболизме – обеспечивают нейроны кислородом и питательными веществами, передают импульсы и т.д.

Мозг влюблённого человека можно распознать с помощью МРТ-снимков

Удивительные факты о мозге человека

Физиологически любовь связана с теми областями мозга, которые отвечают за удовольствие. Повышенная активность и переизбыток дофамина (гормон приятных ощущений) в этих участках выдаёт влюблённого.

Мозг производит электричество

Удивительные факты о мозге человека

Роботу, который по уровню интеллекта сопоставим с человеческим мозгом, нужно около 10 мегаватт. В течение дня клетки мозга вырабатывают достаточный объём энергии для того, чтобы зажечь лампочку.

Мозг более чем на половину состоит из жиров

Удивительные факты о мозге человека

Это самый «жирный» орган. Для его правильной работы необходимы жирные кислоты омега-3 и омега-6. Жировые клетки отвечают за укрепление стенок нейронов и перенос витаминов.

Нейронам нужны глюкоза и кислород

Удивительные факты о мозге человека

Эти два веществами являются самыми необходимыми для нормального функционирования и вообще жизни мозга. Если нейроны не получать то или другое в течение 4-5 минут, то начинаются необратимые изменения.

Человеческая память почти безгранична

Удивительные факты о мозге человека

Невозможно получить слишком большой объём информации – предела не существует. Точнее, он существует, но достичь его нереально.

Если не использовать мозг, то он теряет силу

Удивительные факты о мозге человека

Когнитивный резерв, увы, неумолимо сокращается, если не нагружать мозг новыми задачами и впечатлениями. В таких случаях мы просто-напросто начинаем тупеть.

Кратковременной памяти человека хватит на 30 секунд

Удивительные факты о мозге человека

Или даже меньше. Иными словами, если вам кого-то нужно сбить с мысли или отвлечь, то это надо делать хотя бы 30 секунд.

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