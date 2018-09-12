Удивительные факты о мозге человека

Это, пожалуй, самый загадочный и таинственный орган человека. Полностью его до сих пор не изучили, но кое-что выяснить удалось итак факты о мозге человека.

Мозг не ощущает боль

Операции на мозге часто проводятся без наркоза. Всё потому, что в самом мозгу нет рецепторов боли, они расположены лишь в окружающих тканях и сосудах.

Мозг гораздо активнее во время сна

Во время работы мозг излучает электрические поля и разряды, которые можно считать с помощью электроэнцефалографии. Учёные выяснили, что разряды эти сигнализируют во время сна даже о большей активности, чем во время бодрствования.

Мозг состоит не только из нейронов

На каждый нейрон приходится до десяти глиальных клеток. Они принимают самое активное участие в метаболизме – обеспечивают нейроны кислородом и питательными веществами, передают импульсы и т.д.

Мозг влюблённого человека можно распознать с помощью МРТ-снимков

Физиологически любовь связана с теми областями мозга, которые отвечают за удовольствие. Повышенная активность и переизбыток дофамина (гормон приятных ощущений) в этих участках выдаёт влюблённого.

Мозг производит электричество

Роботу, который по уровню интеллекта сопоставим с человеческим мозгом, нужно около 10 мегаватт. В течение дня клетки мозга вырабатывают достаточный объём энергии для того, чтобы зажечь лампочку.

Мозг более чем на половину состоит из жиров

Это самый «жирный» орган. Для его правильной работы необходимы жирные кислоты омега-3 и омега-6. Жировые клетки отвечают за укрепление стенок нейронов и перенос витаминов.

Нейронам нужны глюкоза и кислород

Эти два веществами являются самыми необходимыми для нормального функционирования и вообще жизни мозга. Если нейроны не получать то или другое в течение 4-5 минут, то начинаются необратимые изменения.

Человеческая память почти безгранична

Невозможно получить слишком большой объём информации – предела не существует. Точнее, он существует, но достичь его нереально.

Если не использовать мозг, то он теряет силу

Когнитивный резерв, увы, неумолимо сокращается, если не нагружать мозг новыми задачами и впечатлениями. В таких случаях мы просто-напросто начинаем тупеть.

Кратковременной памяти человека хватит на 30 секунд

Или даже меньше. Иными словами, если вам кого-то нужно сбить с мысли или отвлечь, то это надо делать хотя бы 30 секунд.