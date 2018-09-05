Рецепт рульки – вершина мужской кулинарии

Настоящие мужские блюда отличаются насыщенным вкусом и немалым количеством калорий и все они связаны с мясом. Жирненькое мясцо никогда не повредит, а если вы мнительные, то советуем вам закрыть этот материал и ни в коем случае не читать дальше про сочные, вкусные кусочки рульки с гарниром! ММММ! Тем же, кто не боится холестерина, мы расскажем два главных способа приготовить свиную рульку:
Способ Первый – традиционный рецепт рульки
Ингредиенты:
— Рулька свиная -1 шт.
— Лук – 2 шт.
— Морковь – 2 шт.
— Перец чёрный – 15 горошин.
— Лавровый лист – 3 шт.
— Тёмное пиво – 1-1,5 л.
— Соевый соус – 2 ст.л.
— Соль.
— Сахар – 2 ст.л.
— Горчица – 2 ст.л.
Приготовление:
- Тщательно моем рульку. Далее делаем в ней надрезы и засовываем туда зубчики чеснока.
- Кладём рульку в кастрюлю и заливаем тёмным пивом. Желательно использовать традиционное, без кофейных, карамельных или шоколадных ноток.
- Добавляем туда лавровый лист, 2 ст. ложки соли, рубленный лук, морковь (на крупную тёрку), перец.
- Ставим всё на огонь и варим 2,5 часа. Параллельно снимаем пенку.
- Извлекаем рульку и даём ей обсохнуть.
- А тем временем смешиваем в тарелке немного пивного бульона, горчицу, соевый соус. Этой смесью смазываем всю поверхность рульки.
- Печём рульку в духовке 40-50 минут.
Способ Второй – нетрадиционный рецепт рульки
Второй способ зиждется не на пиве, а на квасе. На том, который на розлив.
Ингредиенты:
— Свиная рулька – 1 шт.
— Чеснок – 3 головки.
— Лук – 3 луковицы.
— Чёрный перец – 15 горошин.
— Лавровый лист – 3 шт.
— Квас – 2,5 л.
— Соль.
— Сахар – 2 ст.л.
Приготовление:
- Моем рульку и нашпиговываем её чесноком. Делаем надрезы на коже.
- Заливаем рульку квасом и оставляем на 3-4 часа.
- В глубокий противень помещаем и рульку, и квас, в котором она мариновалась. Также туда добавляем специи, рубленный лук и чеснок.
- Накрываем всё фольгой и печём 2 часа при температуре 180-200 градусов. После часа готовки желательно рульку перевернуть.
- Далее вынимаем рульку и печём 40 минут только её, без кваса и овощей.
Гарнир
В качестве гарнира поляки, немцы и чехи рекомендуют тушёную квашеную капусту.
Ингредиенты:
— Лук – 2шт.
— Панировочные сухари.
— Квашеная капуста – 400 г.
Приготовление:
- Обжариваем мелко нарезанный лук.
- Добавляем капусту. Перед этим её лучше отжать или дать стечь рассолу.
- Далее всё вместе ставим в духовку и печём вместе с рулькой. Если вода будет выкипать, то можно подлить немного. В конце посыпаем всё панировочными сухарями.
Если вам понравился наш рецепт, поделитесь своим результатом в комментариях. А если хотите еще вкусного, рекомендую:
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