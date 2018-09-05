Рецепт рульки – вершина мужской кулинарии

Настоящие мужские блюда отличаются насыщенным вкусом и немалым количеством калорий и все они связаны с мясом. Жирненькое мясцо никогда не повредит, а если вы мнительные, то советуем вам закрыть этот материал и ни в коем случае не читать дальше про сочные, вкусные кусочки рульки с гарниром! ММММ! Тем же, кто не боится холестерина, мы расскажем два главных способа приготовить свиную рульку:

Способ Первый – традиционный рецепт рульки

Ингредиенты:

— Рулька свиная -1 шт.

— Лук – 2 шт.

— Морковь – 2 шт.

— Перец чёрный – 15 горошин.

— Лавровый лист – 3 шт.

— Тёмное пиво – 1-1,5 л.

— Соевый соус – 2 ст.л.

— Соль.

— Сахар – 2 ст.л.

— Горчица – 2 ст.л.

Приготовление:

Тщательно моем рульку. Далее делаем в ней надрезы и засовываем туда зубчики чеснока. Кладём рульку в кастрюлю и заливаем тёмным пивом. Желательно использовать традиционное, без кофейных, карамельных или шоколадных ноток. Добавляем туда лавровый лист, 2 ст. ложки соли, рубленный лук, морковь (на крупную тёрку), перец. Ставим всё на огонь и варим 2,5 часа. Параллельно снимаем пенку. Извлекаем рульку и даём ей обсохнуть. А тем временем смешиваем в тарелке немного пивного бульона, горчицу, соевый соус. Этой смесью смазываем всю поверхность рульки. Печём рульку в духовке 40-50 минут.

Способ Второй – нетрадиционный рецепт рульки

Второй способ зиждется не на пиве, а на квасе. На том, который на розлив.

Ингредиенты:

— Свиная рулька – 1 шт.

— Чеснок – 3 головки.

— Лук – 3 луковицы.

— Чёрный перец – 15 горошин.

— Лавровый лист – 3 шт.

— Квас – 2,5 л.

— Соль.

— Сахар – 2 ст.л.

Приготовление:

Моем рульку и нашпиговываем её чесноком. Делаем надрезы на коже. Заливаем рульку квасом и оставляем на 3-4 часа. В глубокий противень помещаем и рульку, и квас, в котором она мариновалась. Также туда добавляем специи, рубленный лук и чеснок. Накрываем всё фольгой и печём 2 часа при температуре 180-200 градусов. После часа готовки желательно рульку перевернуть. Далее вынимаем рульку и печём 40 минут только её, без кваса и овощей.

Гарнир

В качестве гарнира поляки, немцы и чехи рекомендуют тушёную квашеную капусту.

Ингредиенты:

— Лук – 2шт.

— Панировочные сухари.

— Квашеная капуста – 400 г.

Приготовление:

Обжариваем мелко нарезанный лук. Добавляем капусту. Перед этим её лучше отжать или дать стечь рассолу. Далее всё вместе ставим в духовку и печём вместе с рулькой. Если вода будет выкипать, то можно подлить немного. В конце посыпаем всё панировочными сухарями.

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