Места Земле, которые ещё не исследовали 

У авантюристов всех мастей ещё есть простор для приключений. Оказывается, в мире есть такие места, которые ещё толком не изучены. Сам факт их существования зажигает жажду приключений и фантазию.

Гангхар Пуэнсум, Бутан

Впечатляющий пик находится на границе Тибета и Бутана. По высоте он стоит на 40-м месте, но на него ещё никто никогда не поднимался. Старые записи говорят о том, что у тех, кто пытался сложности начинались с самого начала. Даже точное расположение 7,4 км-ого гиганта крайне трудно определить. Долгое время карты были очень неточными. Но даже когда удалось получить точные карты местности, оказалось, что вершину невозможно покорить. Здесь очень холодно и ветрено, а прямо перед вершиной есть крутой гребень, препятствующий всем, кто пытается покорить гору.

В 1985 группа британский альпинистов пыталась преодолеть гребень и достигнуть вершины, но в пути несколько членов группы заболели, и экспедицию пришлось отменить. В 1986-м муссон и непогода остановили австрийскую группу. В 1987 году правительство Бутана официально запретило любые попытки восхождения на гору. Говорят, что на вершине горы обитают могущественные духи предков. Полусумасшедшие участники неудачных экспедиций рассказывают о странных огнях, силуэтах и даже йети в тех местах.

Японские альпинисты получили разрешение от китайских властей и предприняли попытку восхождения с тибетской стороны. Бутан был против. Группе пришлось покорить только «младший» пик Гангхар-Пуэнсум-Норт. Лидер экспедиции Тамосу Накамура выразил большое сожаление, что им не позволили взойти на главный пик Гангхар-Пуэнсум. Ближе этих японцев там никого не было. Возможно, и никогда не будет.

Марианская впадина

Расположена она в Тихом океане, недалеко от берегов Японии. Это самое глубокое место на Земле. Для примера: Северный Ледовитый Океан имеет глубину в 1038 метров с евразийской впадиной – 5450 метров, Индийский океан – 3883 метра с впадиной Ява – 7724 метра. А Марианская впадина – ошеломительные 11 034 метра. Сюда полностью может войти самая высокая гора в мире – Эверест. И даже в этом случае вершина будет скрыта 2184 метрами воды.

Образовалась впадина из-за того, что одна тектоническая плита ушла под другую. Обнаружили природный феномен в 1951 году в ходе миссии HMS Challenger II.

В 1960 году швейцарский ученый Жак Пикар и полковник ВМС США Дональд Уолш отправились на дно впадины на подводной лодке, разработанной отцом Пиккарда. Она называлась Триест, и дизайн её был гениальным. В поплавках был бензин, из-за того, что он легче воды. Они достигли дна. Давление там было 827 441 мм ртутного столба. Недавно Джеймс Кэмерон начал экспедицию по достижению дна Марианской впадины. В отличие от ранней экспедиции, подлодка погружалась с видеокамерами на борту. Благодаря этому удалось заснять несколько неизвестных науке видов живых существ. Однако впадина хранит ещё очень и очень много тайн.

Остров Оодаак, Гренландия

К северу от гренландского Каффеклуббена есть только шесть «посещённых» островов. Удивлены? Читайте дальше! Возьмём, например, остров Оодаак. Он был обнаружен в 1978 году работающим в северной части Гренландии датским геодезистом Уффе Петерсеном. Ранее остров Каффеклуббен считался самым северным. Потом он со своей командой увидел небольшое пятнышко на севере, которое оказалось островом. Его назвали в честь эскимосского саниста, члена экспедиции Роберта Пири к северному полюсу в 1909 году. Некоторые, правда, убеждены, что с тех пор остров никто не видел.

В 2000-х во время экспедиции датского антрополога Питера Скаффа остров был всё-таки найден. Нахождение затрудняют льды, которые полностью скрывают кусочек суши большую часть года.

Мачапучаре, Непал

В Гималаях есть священная гора, восхождение на которую непальцы ограничили из религиозных соображений. Она называется Мачапучаре – «гора рыбий хвост». В 1957 году Уилфрид Нойс и А.Д.М. Кокс поднялись на Мачапучаре, но не пошли на вершину. Нойс, напомним, был первым, кто поднялся на Эверест. Гора священная — богиня Шива живёт на ней. И это оказалось серьёзным препятствием восхождения. Король Непала лично попросил альпинистов не подниматься на вершину, и они согласились.

Есть слух, что новозеландский альпинист Билл Дэнз тайно покорил вершину горы в начале 1980-х. Но он умер в 1983-м, и правды никто никогда не узнает. Сохранился отчёт Нойса о том восхождении и джентльменском поступке – «Восхождение на рыбий хвост».

По сути, это последняя непокорённая гора в Гималаях. Она к тому же находится на территории заповедника Аннапурны. Возможно, так даже лучше. Посмотрите на Эверест – его уже загадили 12 тоннами фекалий, 50 тоннами мусора и сотнями трупов неудачников.

Северный горно-лесной комплекс, Мьянма

Высоко в горах Мьянмы раскинулся национальный парк Hkakabo Razi. Вместе с заповедником дикой природы Hponkan Razi он составляет Северный горно-лесной комплекс. К тому же весь комплекс планируют расширить. После этого общая площадь этого уголка дикой природы будет составлять более 11 тыс. кв. км.

Исследования кембриджских учёных показали, что лишь 1,4 % всей площади страдают от деятельности человека. Под «деятельностью» понимают не только браконьеров и прочих ублюдков, но научные экспедиции и прочую полезную активность. Таким образом, местные флора и фауна изучены очень слабо.

Озёра подо льдами Антарктиды

Это скрытые водоёмы впервые были обнаружены в 1973 году. Это явление очаровывает учёных уже многие годы. Сейчас открыто около 400 подлёдных озёр. Многие из них почти не изучены. Разумеется, мы очень мало знаем о той экосистеме, которая скрывается под толщей льда.

В 1953-м советские учёные получили первые пробы воды и льда из озера Восток. В 1990-х работы были приостановлены, но в последние годы возобновляются. Учёный микроэколог из Университета штата Монтана Джон Приску взял удачные пробы на глубине в 700 метров в озере Уилланс. Результаты говорят о том, что экосистема там действительно процветает.

Остров Северный Сентинель

Андаманский архипелаг находится в Бенгальском заливе в Индийском океане. Он расположен между Бирмой и Индонезией и содержит около 200 островов, в том числе небольшой остров, немного западнее большинства других, называемый Северным островом Сентинел. Речь идёт о клочке земли размером с Манхэттен и населением от 50 до 400 человек. Никто не знает наверняка. Это потому, что этот остров совершенно не изучен. Как это может быть?

Здесь обитает уникальная флора и фауна. Большинство андаманских островов содержат более 2000 видов растений, из которых 1 300 не обнаружены на материковой части Индии. Мы знаем совсем мало, за исключением того, что цунами в 2004 году существенно изменило географию острова. С 2015 года рыбаки, ищущие морские огурцы (деликатес в Китае), пытаются вторгаться в воды вокруг Северного Сентинела, но для местных это было бы катастрофой. Сентинельцы не выработали иммунитета к болезням, которые современные люди могут нести им, и вмешательство может полностью уничтожить их, что было бы позором. Мы не должны вторгаться туда, чтобы не уничтожить коренные, древние культуры.