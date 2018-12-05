10 рецептов свинины от Джейми Оливера

Прекрасные рецепты праздничных, мужских блюд.
Свинина, запеченная в духовке с инжиром
Ингредиенты:
- Свиное филе – 1,5 кг.
- Оливковое масло – 100 г.
- Лук красный – 2 луковицы.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Тимьян – 1 пучок.
- Сливочное масло – 100 г.
- Инжир – 6 шт.
- Креплёное десертное вино – 300 мл.
- Куриный бульон – 300 мл.
- Морская соль, чёрный перец и другие специи – по вкусу.
- Пергаментная бумага – 1 лист.
Приготовление
Натираем свинину солью, измельчённым тимьяном и чёрным перцем. Сворачиваем её в рулетик и перетягиваем кулинарной нитью. На оливковом масле на сковороде обжариваем лук (полукольца) и чеснок (пластинки) до тех пор, пока они станут прозрачными и мягкими. Лук и чеснок сдвигаем на одну сторону сковороды, а на другой растапливаем сливочное масло (50 г) и жарим на нём рулетик. Он со всех сторон должен покрыться корочкой. К луку и чесноку добавляет разрезанный на четвертинки инжир. Поливаем рулетик вином (150 мл) и кладём сковороду оставшееся сливочное масло (50 г).
Далее берём большой лист пергаментной бумаги, комкаем, разворачиваем, смачиваем водой и накрывает сковороду. Ставим всё в духовку, разогретую до 200 градусов. Примерно через 20 минут вынимаем, и выливаем оставшееся вино (150 мл). Снова накрываем и печём ещё 35-45 минут. После этого вынимаем свинину и даём ей немного настояться. Тем временем с овощей сливаем лишний жир, добавляем бульон и тушим около 10 минут на небольшой огне. Свинину подаём нарезанной тонкими ломтиками и украшенной овощным соусом.
Свинина в остром соусе
Ингредиенты:
-
- Свинина (подбрюшина с салом, как бы «двухслойный» кусок) – 1,3 кг.
- Красный лук – 3 луковицы.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Картофель – 1 крупная картофелина.
- Перец Чили – 2 шт.
- Лавровый лист – 4 шт.
- Морская соль – по вкусу.
- Паприка – 2 ч.л.
- Оливковое масло – 50 мл.
- Красный винный уксус – 50 мл.
- Томатное пюре – 800 мл.
- Розмарин – 2 веточки.
Приготовление
Измельчаем в ступке лавровый лист с солью. Далее добавляем парику и оливковое масло – перемешиваем. По всему куску свинины делаем крестообразные разрезы, плотность – примерно 1 разрез на 1 кв. см. поверхности. Заполняем их получившейся смесью. В форму для запекания кладём картофель (кубиками), лук (на тёрку), чеснок (кубиками), перец чили (стручки разрезать на 2-3 крупные части). Сверху кладём свинину и запекаем в духовке примерно 40-50 минут при температуре 200 градусов.
Далее вынимаем. Снимаем свинину. В овощи добавляем томатное пюре и уксус, подливаем немного воды и всё перемешиваем. Возвращаем свинину. Печём ещё 1,5 часа при температуре 170 градусов.
За 15-20 минут до готовности снимаем с мяса сало, измельчаем, смешиваем с измельчённым розмарином и смазываем этой смесью мясо.
Рёбрышки в кленовом сиропе
Ингредиенты:
-
- Свиные рёбрышки, 8 частей – примерно 1,6 кг.
- Оливковое масло – 50 мл.
- Лук – две луковицы.
- Кленовый сироп – 150 мл.
- Красный винный уксус – 100 мл.
- Куриный бульон – 500 мл.
- Морская соль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление
Натираем рёбра перцем и солью. Далее жарим их на оливковом масле с двух сторон по 10 минут. Убираем рёбрышки. Сливаем половину масла и выкладываем лук и чеснок, нарезанные мелкими кубиками. Жарим, помешивая, до тех пор, пока они не станут румяными. Вливаем сироп и доводим до кипения. Затем убавляем огонь, добавляем уксус и тушим ещё 3-5 минут. Далее вливаем бульон, кладём рёбрышки и доводим всё до кипения.
Потом накрываем крышкой и печём в духовке 2 часа при температуре 180 градусов. Примерно через час после начала переворачиваем рёбрышки, за 20 минут до готовности снимаем крышку. Время от времени подливаем в сковороду воду.
Свиная корейка фаршированная
Ингредиенты:
-
- Свиная корейка – половинка.
- Розмарин – 1 пучок.
- Шалфей – 1 пучок.
- Семена фенхеля – ½ стакана.
- Хлеб из муки грубого помола – 500 г.
- Красный лук – 3 луковицы.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Кедровые орехи – ½ стакана.
- Оливковое масло – 50 мл.
- Бальзамический уксус – 100 мл.
- Морская соль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление
Делаем в свинине крестообразные разрезы, частотой 1 разрез на кв. см. Измельчаем розмарин, фенхель и соль. Полученной смесью заполняем разрезы. С хлеба срезаем коробки и нарезаем его тонкими длинными кусочками. Слегка обжариваем.
На оливковом масле жарим кедровые орехи, измельчённый шалфей, лук и чеснок (тонкие пластинки). Солим, перчим, добавляем уксус. Снимаем с огня, смешиваем с хлебными ломтиками, перемешиваем.
Делаем вдоль всего куска корейки глубокий разрез и начиняем получившейся смесью. Обвязываем кулинарной нитью и печём 70-80 минут при температуре 200 градусов.
Эскалоп с моцареллой в томатном соусе
Ингредиенты:
-
- Эскалоп свиной – 4 шт по 200 г (примерная толщина – 2 см).
- Базилик – 1 пучок.
- Тимьян – 1 пучок.
- Оливковое масло – 50 мл.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Анчоусы – 4 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Томаты – 800 г.
- Морская соль, чёрный перец – по вкусу.
- Панировочные сухари – 200 г.
- Лимон – 1 шт.
- Мука – 150 г.
- Яйца – 2 шт.
- Моцарелла – 150 г.
- Пармезан – 150 г.
Приготовление
Вливаем на сковороду оливковое масло и жарим измельчённые базилик, чеснок (пластинки), анчоусы. Через несколько минут добавляем перец чили, проколов стручок в нескольких местах ножом. Ещё через пару минут выкладываем на сковороду разрезанные на две половинки томаты. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим минут 15-20. Солим и перчим по вкусу.
Отдельно смешиваем панировочные сухари, измельчённый тимьян, тёртый пармезан и лимонную цедру. Каждый кусок мяса обмакиваем в муку, во взбитые яйца и смесь сухарей. Мясо должно быть покрыто смесью со всех сторон.
Жарим свинину с обеих сторон (по нескольку минут), пока она не подрумянится. Далее кладём мясо на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир. В форму для запекания выкладываем томатный соус, сверху – свинину, сверху – кусочки моцареллы, сверху – посыпаем измельчённым базиликом. Печём 30 минут в духовке при температуре 200 градусов.
Стейк из свиной шейки
Ингредиенты:
-
- Свинина, шея – 4 куска по 200-250 г.
- Оливковое масло – 100 мл.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Шалфей – 1 пучок.
- Лимон – 1 шт.
- Морская соль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление
Каждый кусок мяса поливаем оливковым маслом, посыпаем солью и перцем, измельчёнными чесноком, шалфеем и лимонной цедрой. Потом поливаем соком половинки лимона. Слегка сдавливаем мясо, чтобы лучше держалась смесь.
Жарим на сковороде – сначала по 2 минуты на каждой стороне, потом – по 1 минуте. Всего тратим на это 12-15 минут.
Готовое мясо поливаем соком другой половинки лимона.
Лапша со свиными фрикадельками
Ингредиенты фрикаделек:
-
- Лук – 1 луковица.
- Зелёный лук – 1 пучок.
- Свиной фарш – 100 г.
- Молотый белый перец – 1 ч.л.
- Сахар – ½ ч.л.
- Бульонный порошок – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 50 мл.
Ингредиенты супа:
- Вода – 1 л.
- Имбирь – 1 кусочек (10-15 см).
- Бульонный порошок – 1 ч.л.
- Рыбный соус – 3 ч.л.
- Кресс-салат – 350 г.
- Оливковое масло – 30 мл.
- Яичная лапша – 100 г.
- Зелёный лук – 1 пучок.
- Кинза – 1 пучок.
- Перец чили – 1 шт.
- Морская соль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление
Смешиваем измельчённый зелёный и репчатый лук, фарш, сахар, соль, перец, бульонный порошок и немного оливкового масла. Формируем фрикадельки, смазав руки оливковым маслом.
Ставим воду на огонь. Добавляем измельчённый имбирь, бульонный порошок, рыбный соус, перец чили (мелкие кусочки), соль. Доводим до кипения и выкладываем фрикадельки. Варим 3-4 минуты, затем добавляем кресс-салат (крупными кусочками). Через пару минут добавляем лапшу и варим до готовности. Перед подачей каждую порцию посыпаем измельчённой кинзой, луком.
Овощное рагу со свининой
Ингредиенты:
- Оливковое масло – 50 мл.
- Лук – 1 луковицы.
- Свинина, филе – 400 г.
- Сладкий перец – 1 шт (красный, жёлтый или зелёный).
- Томаты – 800 г.
- Белая фасоль – 400 (консервированная или заранее сваренная).
- Паприка – 1 ст.л.
- Картофель – 400 г.
- Бульонный порошок – 1 ст.л.
- Петрушка – 1 пучок.
Приготовление
Жарим 5 минут на оливковом масле нарезанную кубиками свинину и измельчённый лук. Удаляем из сладкого перца семена и режем ломтиками. Режем картофель кубиками. Добавляем овощи к мясу и луку и жарим всё вместе 2-3 минуты. Далее добавляем томаты (разрезанные на четвертинки), паприку, бульонный порошок и фасоль. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 40-45 минут. Перед подачей каждую порцию украшаем петрушкой.
Булочки со свининой
Ингредиенты булочек:
- Сливочное масло – 50 г.
- Сухие дрожжи – 7 г.
- Вода – 200 мл.
- Пшеничная мука – 450 г.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 30 мл.
Ингредиенты начинки:
- Свинина, подбрюшина – 1 кг.
- Сахар – 100 г.
- Чёрный перец горошком – 1 ч.л.
- Бадьян – 3 звёздочки.
- Рисовый уксус – 50 мл.
- Зелёный лук – 1 пучок.
- Перец чили – 1 шт.
- Кресс-салат – 1 пучок.
- Морская соль – по вкусу.
Приготовление
Булочки делаем заранее. Дрожжи смешиваем с тёплой водой и оставляем на несколько минут. В дрожжи добавляем муку, соду, разрыхлитель, соль и растопленное сливочное масло. Месим тесто. Потом оставляем на пару часов в тёплом месте. Тесто увеличится в объёме в два раза. Далее посыпаем стол мукой и вымешиваем тесто. Делаем «колбаску» и разрезаем на 20 равных кусочков. Из каждого формируем шарик и оставляем на 40 минут. Потом раскатываем тесто в овальные лепёшки и выкладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Далее смазываем оливковым маслом и складываем каждую лепёшку поперёк. Готовим на пару примерно 12-15 минут.
Теперь к мясу. Свинину лучше замариновать с вечера. Смешиваем сахар, бадьян, соль, перец. Потом кладём мясо, нарезанное кубиками, добавляем воды и оставляем на ночь в холодильнике. На следующий день печём свинину вместе с маринадом на противне, предварительно накрыв фольгой. Общее время – 2,5-3 часа при температуре 150 градусов. Потом вынимаем свинину и доводим маринад до густого состояния на сковороде (20-30 минут). Потом маринад и свинину смешиваем.
Наконец, прогреваем булочки на пару, разрезаем вдоль и накладываем внутрь свинину в маринаде.
Яблочно-свиные булочки
Ингредиенты:
- Свинина, фарш – 500 г.
- Лук – 1 луковица.
- Красное яблоко – 1 шт.
- Тимьян – 1 пучок.
- Семена горчицы – ½ ч.л.
- Слоёное тесто – 500 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Морская моль, чёрный перец – по вкусу.
Приготовление
Смешиваем фарш с измельчённым луком, яблоком (мелкие кубики), тимьяном (крупные кусочки), горчичными семенами, перцем и солью.
Из теста вырезаем кусочки примерно 30 на 34 см, толщиной в 1 см. Разрезаем каждый кусок вдоль пополам и выкладываем фарш. Заворачиваем, смазываем углы и всю поверхность взбитым яйцом.
Выпекаем на противне примерно 20 минут при температуре 200 градусов.
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