Лучшие игры 2020 года по версии BAFTA Games Awards

Британская Академия назвала свои победителей.

В главной номинации первенствовала Hades, обошедшая фаворита The Last of Us Part II. Эта игра получила призы за лучший дизайн, сюжет и художественное оформление. Плюс приз за лучшую актёрскую игру получил Логан Каннингэм, озвучивший нескольких персонажей.

Уже упомянутая TLOU2 получили три награды: лучшая игра по версии игроков, лучшая женская роль (Лоры Бэйли) и лучшая анимация.

Вот менее другие номинации:

Лучшая игра-сервис – Sea of Thieves.

Лучший мультиплеер – Animal Crossing: New Horizons. Плюс этот же проект получил специальный приз «Игра за гранью развлечения».

Лучшая семейная игра – Sackboy: A Big Adventure.

Лучшая оригинальная игра – Kentucky Route Zero: TV Edition.

Лучшая музыка – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Лучшие звуковые эффекты – Ghost of Tsushima.

Лучший дебютный проект – Carrion.