Лучшие игры 2020 года по версии BAFTA Games Awards

Британская Академия назвала свои победителей.
В главной номинации первенствовала Hades, обошедшая фаворита The Last of Us Part II. Эта игра получила призы за лучший дизайн, сюжет и художественное оформление. Плюс приз за лучшую актёрскую игру получил Логан Каннингэм, озвучивший нескольких персонажей.
Уже упомянутая TLOU2 получили три награды: лучшая игра по версии игроков, лучшая женская роль (Лоры Бэйли) и лучшая анимация.
Вот менее другие номинации:
Лучшая игра-сервис – Sea of Thieves.
Лучший мультиплеер – Animal Crossing: New Horizons. Плюс этот же проект получил специальный приз «Игра за гранью развлечения».
Лучшая семейная игра – Sackboy: A Big Adventure.
Лучшая оригинальная игра – Kentucky Route Zero: TV Edition.
Лучшая музыка – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Лучшие звуковые эффекты – Ghost of Tsushima.
Лучший дебютный проект – Carrion.
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