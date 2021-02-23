7 стран, где туристы жалуются на невкусную еду

Многие туристические страны славятся вкуснейшей кухней. Однако есть и такие, где национальные блюда обладают бледным вкусом и неприятным ароматом. Популярный туристический портал изучил отзывы тысяч туристов и назвал страны с самой невкусной пищей.

Финляндия

Так уж сложилось, что финны жили в суровых условиях с холодной зимой и сырым промозглым летом. И национальная кухня напоминает об этом. Тут очень мало специй, много круп. Блюда, как правила, сытные (как и положено в холодной стране), но при этом с бледным вкусом и на вид как помои. В 20 веке все северные страны ударились в здоровое питание, и блюда стали ещё менее вкусными.

Нидерланды

Все блюда этой страны питательны, но при этом предельно просты. Яркий пример – стэмпот (картофельно-овощное пюре). Мням-мням. Попробуйте этим накормить ребёнка.

Монголия

Природные условия азиатской страны очень суровы. Тут в кухне практически нет овощей и специй – только вареное мясо с крупами и макаронами. Иногда что-то молочное.

Ямайка

Европейцы все поголовно жалуются на то, как питаются местные жители. А именно на обилие вареной пищей – рис с горошком, яйца, овощи и фрукты. При этом часто всё вообще без соли и каких-то специй – всё пресное и безвкусное.

Англия

Особенно над этим смеются американцы. Они так и говорят – Англия? Это там, где отвратная погода и дрянная еда? Тут тоже мало специй, много круп, минимум овощей и фруктов. Овсянка, сэр! Без соли, сахара или масла. Зато полезно – отвечают англичане.

Непал

В столице есть пара неплохих ресторанов для туристов, но в остальном еда тут… Люди почти не видят мяса и специй – риск и кое-какие овощи. Иногда макароны.

Кения

Бедная страна с суровой природой. Сложно было ожидать большого разнообразия. Основной источник калорий – злаки. Чтобы не вырвало во время еды, местные жители придумали десятки соусов, но даже с ними всё пресное. Король кенийской кухни – маниок, безвкусный корнеплод, который варят, жарят и парят.