8 трешовых музыкальный клипов

Когда-то давно в искусстве была ставка на красоту. Картина, симфония или литературное произведение стремились сделать красивыми по форме и содержанию. Но потом всё изменилось. И появились новые направления и ответвления. В их рамках важно сделать нечто запоминающееся. О красоте никто не думают, а иногда делают даже наоборот. Главное теперь – это врезаться в память и сделать нечто необычное.

Сегодня мы поговорим о музыкальных видео. Специально для вас мы собрали восемь клипов, которые можно описать мягким словом «нестандартный».

GHOSTEMANE – AI

Музыку этого исполнителя сложно отнести к какому-нибудь жанру. Его произведения не похожи ни на что и сочетают в себе черты нескольких направлений. Общее звучание и энергетика данного клипа вызывают ассоциации с оккультизмом и чёрной магией. При этом отчётливо присутствует тема смерти и чего-то жуткого.

Томми Кэш – Little Molly

Чокнутый эстонец давно уже заслужил славу одного из самых ярких фриков постсоветского пространства. Каждая его песня – бриллиант в короне короля эпатажа. Просто посмотрите!

Даллер Мехнди – Tunak Tunak Tun

Этот певец из Индии. Его страна уже много лет дарит минут охренительные фильмы с умопомрачительными спецэффектами. Клипы тоже дают прикурить. Вот, блин, как надо снимать музыкальные видео! Ноги так и просятся в пляс!

Отто фон Ширах – When Dinosaurs Rule the Earth

Тут мы видим смешение стилей и совершенно нестандартные визуальные решения. Плюс мозговыносящая музыка.

IC3PEAK – СКАЗКА

Российский дуэт уже много лет радует не слишком широкую аудиторию. Они нашли своего слушателя и продолжают творческий полёт. Их клипы поражают своей нестандартной картинкой и многочисленными разрывами шаблонов.

The Hickey Underworld – Blonde Fire

Отличный клип. Немного мрачноватый, но по задумке очень крутой. Осторожно, присутствуют откровенные сцены.

Ляпис Трубецкой – Капитал

Яркий, пёстрый хаос на экране и в колонках – вот фишка «Ляписа». Жанр обязывает, но клип выделяется даже в рамках своего жанра.

Джастин Тимберлейк – Motherlover

Попсовый красавчик имеет в своём активе ещё и трешово-юморную песенку. Два товарища забыли купить подарки своим матерям. И решили поздравить их иным способом – переспать с матерями друг друга. Не каждый со своей. Это было бы перебором.