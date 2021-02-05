Самые умные говорящие птицы – ТОП-11

Дар речи есть не только у человека. В природе есть виды птиц, которые успешно подражают человеческой речи. При этом они и интеллектом обладают, сопоставимым с интеллектом маленького ребёнка. Мы собрали самых смекалистых пернатых друзей:

Ворон

Смоляно-чёрные красавцы отлично воспроизводят человеческую речь и прочие звуки. Умеют подражать голосу. Отлично обучаются и решают головоломки. Иногда даже в цирке выступают, но за этого людишек давно пора расстреливать.

Синелобый амазон

Как видно из названия, живёт он в джунглях бассейна Амазонки. Внешне отличается голубым пятнышком на лбу. В точки зрения сельского хозяйства южноамериканских стран – это опасный вредитель. Стайки синелобых амазонов наносят большой урон фруктовым плантациям. В некоторых районах с ними ведут настоящую войну.

Приручается легко и быстро. Речь перенимает не сразу, но потом поток слов не остановить – повторяет за хозяином всё сказанное. Если же не «заговорит», то будет всех терроризировать пронзительными криками.

Волнистый попугайчик

Очень популярная домашняя птица-компаньон. Родиной этого вида считается Австралия. Но со временем они расселились по всему миру. В некоторых регионах образовались целые популяции из сбежавших домашних птиц и их потомков. Живут большими стаями. Птицы выполняют простые логические тесты и умеет повторять слова и целые словосочетания.

Какаду

Эти крупные попугаи расселились по многих тёплым регионам мира. Птицы обладают живым умом, который требует стимуляции и развития. Какаду хорошо перенимают речь и даже умеют к месту вставлять слова, из-за чего получается почти беседа.

Священная майна

Эти чёрные красавцы живут в Юго-Восточной Азии и очень хорошую имитируют человеческую речь. При этом они копируют не только звучание слов, но даже голос и интонацию.

Калита

Второе название – попугай-монах. Когда-то его завезли в Европу из Южной Америки испанцы и португальцы. А теперь от них нет спасения – давно сформировались городские популяции (типа как у нас голуби), которые угрожают биологическому разнообразию. На федеральном уровне в Испании приняли меры по снижению их численности, чтобы спасти остальные виды. С точки зрения речи эти птицы хорошо повторяют слова и даже умеют называть предметы.

Индийский кольчатый попугай

Этот красавец говорит ещё лучше. Может выучить до 250 слов или коротких словосочетаний. В природе живут такие птицы в Центральной Африке и Азии. Кроме того, они очень музыкальны – легко учат песни и подпевают.

Желтоголовый амазон

Сей птиц живёт в Центрально Америке. Как правило, семьями или небольшими группами. Если приручить, то вполне можно научить человеческой речи.

Благородный зелёно-красный попугай

У этого вида самки и самцы кардинально отличаются – самки зелёные, а самцы – красные. Изначально жили в Новой Гвинеи. Имитируют речь просто феноменально – целые куплеты из песен и многие неречевые звуки.

Желтошейный амазон

В отличие от большинства родственников, этот птиц довольно спокойный и не орёт истошно в 5 утра, что делает его очень привлекательным домашним любимцем. Эти «зеленцы» очень привязчивы и любят компанию. Рекомендуют, как и большинство умных животных, не держать в одиночестве.

Серый африканский попугай

А это официально чемпион. Живёт в Западной и Центральной Африке. Второе название более популярно – жако. Разговаривают отлично, способны улавливать настроение хозяина и менять интонацию в зависимости от ситуации.