6 классных мультфильмов о смерти

Все там будем, как говорится.

Вот только очень многие относятся к этому не совсем правильно. Смерти не нужно бояться. И тут даже религию не надо включать.

Эти добрые и интересные анимационные фильмы научат относиться к смерти чуть легче – всегда пригодится.

Душа (2020)

Классная история о том, что, возможно, кроется «на той стороне». Главный герой погибает, его душа попадает в потусторонний мир, где он многое узнаёт об устройстве нашей Вселенной. Он видит, как души попадают на Землю, предварительно «вооружившись» чертами характера. Отличная анимацию, необычный сюжет, плюс интересная концовка, которую каждый объясняет для себя по-разному.

Тайна Коко (2017)

В основе сюжет лежит давний мексиканский праздник «День Мёртвых». Люди вспоминают своих усопших, а они, как многие верят, ненадолго навещают свою живую родню. Так вот в такой день мальчик Мигель сходил в загробный мир, чтобы спросить совета у знаменитого музыканта.

Маленький принц 2015

Несмотря на всю мощь и силу глобализации в 21 веке, европейцы всё ещё европейцы. И они во многом, во многом отличаются от американцев. Вот и мультики европейские сразу же можно отличить от диснеевских и пиксаровских. Французская история по мотивам знаменитого «многослойного» произведения Экзюпери. Главная героиня живёт по строгому распорядку, заведённому мамой-карьеристкой. Но однажды она открывает для себя мир фантазии и радость жизни без графика. Технически мультик примечателен тем, что разные элементы его сюжета выполнены в разных техниках – традиционная «бумажная» мультипликация, компьютерная и кукольная.

Песнь моря (2014)

Шикарная история по мотивам кельтских сказок. Главный герой теряет мать и живёт с сестрёнкой и отцом. Мальчик замыкается в себе, а боль от утраты никак не проходит. Трогательная и красивая история о семейных узах.

Вверх (2009)

Угрюмый одинокий старик живёт в своём доме. Но однажды власти решают переселить мужчину в дом престарелых, а дом снести. Тогда-то дедуля и решается на путешествие в Южную Америку, осуществить их с покойной женой мечту.

Труп невесты (2005)

Классика классическая от Тима Бёртона. Мрачная, готическая атмосфера испещрена чёрным юмором. Главный герой перед собственной свадьбой репетировал речь и в шутку надел обручальное кольцо на ветку. А ветка оказалась рукой мёртвой девушки, которая утаскивает парня в загробный мир.