Спящие красавцы

В истории немало примеров того, как выдающиеся люди уходили при таких обстоятельствах, что современники провожали их не как умерших.

Считалось, что в какой-то момент они вернуться к жизни. Набралось сразу несколько таких деятелей:

Иоанн Богослов

Любимый ученик Христа является единственным, кто не принял мученическую смерть. Он пережил погружение в кипящее масло и яд. Умер в городе Эфес примерно в 100-м году нашей эры. Но после смерти появилась устойчивая точка зрения, что Бог забрал Иоанна на небо ещё живого. Другие же утверждают, что никто никуда его не забирать, а святой просто спит в своей могиле и вернётся к жизни вместе со вторым пришествием.

Карл Великий

Надежда Европы и её спаситель выдернул Старый Свет из беспросветного варварства и спал цивилизацию. Сей выдающийся деятель ещё при жизни породил множество легенд со сверхъестественными деталями. Считается, что он просто спит в своей могиле. И в какой-то момент вернётся к нам, чтобы спасти от напасти. При этом могил несколько. Какая из них настоящая непонятно – в императорском дворце в Аахене, на горе около Гуденсберга или в глубоком колодце замка в Нюрнберге?

Фридрих Барбаросса

Этот воинственный немец был выдающимся монархом Европы. Погиб он при переправе через реку – закованного в броню крупного мужчину просто не успели вытащить из воды, когда он туда упал. Но позже появилась версия, что кайзер просто отошёл от дел, а свою смерть инсценировал. Говаривали, что он прожил отшельником остаток своих дней в своей малой родине, а далее не умер, а просто глубоко заснул. И он обязательно проснётся, когда германскому народу потребуется помощь. Также вместе с ним проснутся тысяча его отборных воинов.

Император Иоанн III Дука Ватац

Бывший византийский император после разграбления Константинополя бежал в Никею, где тоже была своя маленькая временная империя. Он много лет боролся за восстановление Византии. Но не дожил до этого дня и умер в 1254 году. Тело с почестями похоронили, но потом он, будучи духом явился к одному из своих приближённых и попросил перенесли тело в другое место. Когда гробницу вскрыли, то все присутствующие явственно почувствовали аромат цветов. Само тело было в нетронутом состоянии, будто бы монарх просто спит. Тело перенесли в уже освобождённый Константинополь. Через пару веков империя окончательно падёт под натиском турок. Тело спрятали в подземных катакомбах. Говорят, что меч императора с годами постепенно высвобождается из ножен. И когда-нибудь он обнажится полностью, и тогда Иоанн, разумеется, наведёт порядок.

Святой Вацлав

Популярный в народе король Чехии был после смерти канонизирован. Исторически он был убит братом в борьбе за власть. Легенда гласит, что статутя короля однажды оживёт, а из глубокой пещеры в горе Бланик выступит его блистательное войско. Случится это тогда, когда народу Чехии будет грозить опасность.