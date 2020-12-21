IKEA решила продавать дома целиком

Давно пора!

Шведский бренд мебели и товаров для дома выпустил целый дом. Теперь в некоторых случаях удобно просто купить его, сэкономив кучу времени на выборе и расстановке мебели.

При этом это дом мобильный – Tiny Home. Его каркас установлен на прицеп. В случае необходимости его можно переместить. Модель уже обрела свою аудиторию. Домик преподносится, как выход в случае вынужденной самоизоляции. На нём можно на несколько месяцев скрыться в глубинке.

Тут есть всё необходимое – солнечные батареи для электричества, кондиционер, кухонная техника, душ, туалет.

С точки зрения стиля тут всё по-скандинавски просто – дерево с минимальной обработкой.

Цена, правда, по меркам России достаточно высокая (63 тысяч долларов), но если сравнить с ценами на традиционное жильё в развитых странах, то цифра не такая уж и большая.