IKEA решила продавать дома целиком

Давно пора!
Шведский бренд мебели и товаров для дома выпустил целый дом. Теперь в некоторых случаях удобно просто купить его, сэкономив кучу времени на выборе и расстановке мебели.
При этом это дом мобильный – Tiny Home. Его каркас установлен на прицеп. В случае необходимости его можно переместить. Модель уже обрела свою аудиторию. Домик преподносится, как выход в случае вынужденной самоизоляции. На нём можно на несколько месяцев скрыться в глубинке.
Тут есть всё необходимое – солнечные батареи для электричества, кондиционер, кухонная техника, душ, туалет.
С точки зрения стиля тут всё по-скандинавски просто – дерево с минимальной обработкой.
Цена, правда, по меркам России достаточно высокая (63 тысяч долларов), но если сравнить с ценами на традиционное жильё в развитых странах, то цифра не такая уж и большая.
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