7 стран, у которых нет своей армии

Есть и такие!
Принято считать, что собственная армия – это неотъемлемый атрибут суверенного государства. Однако на деле иногда бывает, что полностью самостоятельная страна вообще не имеет армии, только полицейские части.
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Исландия
В этой маленькой северной стране нет армии вообще. Формально есть военнослужащие – 130 человек. Но они по функционалу куда больше напоминают спасателей – три патрульных корабля с небольшим водоизмещением, катер, самолёт, три вертолёта. Защиту им обеспечивает блок НАТО, а граждане, которые хотят служить, могут на общих основаниях поступить при желании в королевские вооружённые силы Норвегии.
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Панама
Тут нет армии с 1989 года. Страна полностью опирается на военные силы США, которые охраняют всем известный канал. И всю остальную страну заодно. Экономно получается.
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Лихтенштейн
Карликовое германоговорящее государство не имеет своей армии – с защитой помогают более крупные соседи (Германия, Австрия, Швейцария). Такое положение дел тянется с 1868, когда герцогство отправило домой всех своих вояк – 80 человек.
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Андорра
Ещё один карлик. Тут также нет ни одного солдата. Для поддержания порядка здесь служат полицейские – 1500 человек. Если кто-то нападёт, то ополченцы присоединятся к полиции. Исторически сложилось, что государство тесно связано с Франции. Именно на эту страну они и полагаются.
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Коста-Рика
Тут в 1948 году закончилась гражданская война. Теперь тут только полиция, береговая охрана и гражданская гвардия – около 10 тысяч человек. Политически страна уже давно изъявляется желание вступить в США. Пока не берут.
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Соломоновы острова
Долгое время оружие тут было только у полицейских. Но с 1998 года даже их распустили. Теперь есть только береговая охрана с несколькими катерами. В случае угрозы они планируют запросить помощь у Австралии.
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Тувалу
А тут вообще нет ничего. Единственные представители власти – иммиграционная служба (без оружия) – 81 человек. Пока никто не нападал. Если что позовут на помощь бывшую метрополию, Великобританию.
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