Первый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R.2

Game World слегка приоткрыл полог готовящегося продолжения легендарного шутера.
На днях разработчики второй части знаменитого «Сталкера» показали нам геймлпей ещё не вышедшей игры. Честно говоря, маловато – всего несколько секунд, где главный герой Скиф в полуразрушенном здании пытается укрыться от «аномалии». Видна, конечно, мощная графика, особенно впечатляет разбушевавшаяся буря снаружи.
Также обращает внимание на себя гитарно-роковый саундтрек из «Брата 2». Разработчики пояснили, что этот коротенький ролик должен дать игроками ощущение, которое будет в игре – быстрая смена декорация, нарастающее чувство беспокойства и животных страх перед неизвестным.
Примерная дата – «2021 год». Можно легко поспорить, что релиз будет перенесён, вряд ли мы увидим готовую игру в следующие 12 месяцев. Хотя всё может быть. Ждём и надеемся. Выпустить планируют сначала на ПК и Xbox, а через некоторое время и на PS5.
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