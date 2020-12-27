Лучшие фильмы 2020 года

Новый «кросс-рейтинг» учитывает баллы и рейтинги всех популярных платформ киноманов – Time, THR, Vanity Fair, The New York Times, Rotten Tomatoes, Google Play и многие другие.

Итак, вот итоговая десятка:

Первая Корова (First Cow)

Трогательная история дружбы между китайским иммигрантом в Америке и местным реднеком. Приятели строят небольшой бизнес на изготовлении и продаже печенья и выпечки в условиях не до конца покорённого, всё ещё дикого запада.

Джентльмены (The Gentlemen)

Гангстерская комедия от Гая Ричи. Отличный фильм в его фирменном стиле – сумрачная Великобритания и местный криминальный колорит.

Земля кочевников (Nomadland)

Этому фильму прочат несколько наград. Говорят, удачный, глубокий, неординарный и просто интересный. Это история женщины, которая потеряла дом и теперь вынуждена жить в фургоне и кочевать по стране.

Никогда, редко, иногда, всегда (Never Rarely Sometimes Always)

Социальная драма о 17-летней девушке. Чтобы избавиться от нежелательной беременности она с кузиной отправляется в Нью-Йорк. Там и по пути им предстоит со многим справиться.

Довод (Tenet)

Очень глубокий фильм. С первого раза все хитросплетения сюжета понять буде сложно – нужны будут пояснительные бригады. Очень крутая головоломка, которая с годами станет культовой.

Голос перемен (Lovers Rock)

2020 года не мог обойтись без подобного фильма. Это мини-сериал, в котором рассказываются истории о борьбе с расовой дискриминацией в Лондоне в 60-80-х годах.

Американская утопия (American Utopia)

Музыкальный фильм, почти мюзикл. Опять тема расизма.

Минари (Minari)

Хорошая история о том, как корейская семья начинает всё с нуля в американской глубинке.

Просто помиловать (Just Mercy)

И ещё один фильм про угнетённых негров. Главный герой решил погеройствовать и защитить в суде осуждённого на смерть ниггу. Дальше всё понятно.

Суд над чикагской семёркой (The Trial of the Chicago 7)

Тут судебная драма над семью пацифистами, которые в знак протеста против войны во Вьетнаме решили устроить в Чикаго что-то вроде восстания. Фильм примечателен тем, что тут мы увидим Сашу Барона Коэна в некомедийной роли – очень свежо.