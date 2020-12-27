Лучшие фильмы 2020 года

Новый «кросс-рейтинг» учитывает баллы и рейтинги всех популярных платформ киноманов – Time, THR, Vanity Fair, The New York Times, Rotten Tomatoes, Google Play и многие другие.
Итак, вот итоговая десятка:
-
Первая Корова (First Cow)
Трогательная история дружбы между китайским иммигрантом в Америке и местным реднеком. Приятели строят небольшой бизнес на изготовлении и продаже печенья и выпечки в условиях не до конца покорённого, всё ещё дикого запада.
-
Джентльмены (The Gentlemen)
Гангстерская комедия от Гая Ричи. Отличный фильм в его фирменном стиле – сумрачная Великобритания и местный криминальный колорит.
-
Земля кочевников (Nomadland)
Этому фильму прочат несколько наград. Говорят, удачный, глубокий, неординарный и просто интересный. Это история женщины, которая потеряла дом и теперь вынуждена жить в фургоне и кочевать по стране.
-
Никогда, редко, иногда, всегда (Never Rarely Sometimes Always)
Социальная драма о 17-летней девушке. Чтобы избавиться от нежелательной беременности она с кузиной отправляется в Нью-Йорк. Там и по пути им предстоит со многим справиться.
-
Довод (Tenet)
Очень глубокий фильм. С первого раза все хитросплетения сюжета понять буде сложно – нужны будут пояснительные бригады. Очень крутая головоломка, которая с годами станет культовой.
-
Голос перемен (Lovers Rock)
2020 года не мог обойтись без подобного фильма. Это мини-сериал, в котором рассказываются истории о борьбе с расовой дискриминацией в Лондоне в 60-80-х годах.
-
Американская утопия (American Utopia)
Музыкальный фильм, почти мюзикл. Опять тема расизма.
-
Минари (Minari)
Хорошая история о том, как корейская семья начинает всё с нуля в американской глубинке.
-
Просто помиловать (Just Mercy)
И ещё один фильм про угнетённых негров. Главный герой решил погеройствовать и защитить в суде осуждённого на смерть ниггу. Дальше всё понятно.
-
Суд над чикагской семёркой (The Trial of the Chicago 7)
Тут судебная драма над семью пацифистами, которые в знак протеста против войны во Вьетнаме решили устроить в Чикаго что-то вроде восстания. Фильм примечателен тем, что тут мы увидим Сашу Барона Коэна в некомедийной роли – очень свежо.
-
1 Лучшие фото 2020 года
-
2 Как спорт влияет на женскую фигуру
-
3 Как чекисты наживались на смертниках
-
4 Apple выпустит чёрный матовый MacBook
-
5 Астрономический календарь на декабрь 2020
-
6 Лучшие новые приложения за ноябрь 2020
-
7 7 стран мира, которые попали в географическую ловушку
-
8 «Том и Джерри» возвращаются!
-
9 Умер Диего Армандо Марадона
-
10 Домашний алкоголь к новогоднему столу