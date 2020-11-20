11 классных сериалов про выживание

Классные многосерийные фильмы о том, на что способен человек в экстремальных условиях.

Робинзон Крузо

Отличный сериал, снятый в ЮАР. В основе лежит знаменитый роман Даниэля Дефо. По понятным причинам длился всего один сезон. Сюжет представляет собой череду флешбеков – смотрится на одном дыхании.

Крушение

Неплохая пародия на «Остаться в живых» – крушение самолёта над необитаемым островом. Все три сезона смотрятся свежо и весело. При этом это не полностью комедия.

Затерянные на острове

Группа детей застревают на необитаемом острове. В таких условиях им приходится быстро взрослеть и решать множество вопросов разного уровня.

Сибирь

Новое реалити-шоу – участников забрасывают в таёжную глушь и с интересом смотрят, что же из этого выйдет. Однако всё быстро выходит из-под контроля, превращаясь в настоящую игру на выживание.

Последний человек на Земле

Пародия на сюжет о последнем человека в мире. Глобальная пандемия стёрла всех, кроме главного героя. Он живёт в одиночестве на пустынных улицах. Но потом выясняется, что всё-таки он не единственный, кто выжил.

Затерянные в космосе

Далёкое будущее. Семья главных героев отправляется в космос в поисках пригодной планеты для жизни (Земля к тому моменту уже протухла). Но не доехав до места назначения, корабль выходит из строя. Теперь семье Робинсонов нужно выживать на планете с агрессивными условиями.

Игра на выживание

Российский сериал о реалити-шоу в сибирской тайге. Сюжет развивается непредсказуемо для зрителя. Рекомендуем!

Тупик

Участники реалити-шоу были пару месяцев отрезаны от мира. А тем временем наступил зомби-Апокалипсис. Теперь они, вероятно, единственные выжившие в округе люди.

Иерихон

Ядерная война. Далёкий-далёкий городок потерял связь с внешним миром. Теперь жители могут рассчитывать только на себя – они даже не знают, есть ли выжившие ещё.

Ходячие мертвецы

Очень популярный и длинный сериал. Рекомендуем глянуть хотя бы первые пару сезонов. Главный герой (полицейский) получает пулевое ранение. И это спасает ему жизнь. Он приходит в себя в больнице, посреди растерзанного мертвецами города.

Остаться в живых

Настоящая классика. Группа людей, выжила после крушения лайнера и теперь живёт на острове, который кажется необитаемым. Но это только на первый взгляд.