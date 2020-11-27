«Том и Джерри» возвращаются!

Мода на ремейки классических хитов добралась до святого– cобираются перевыпустить «Тома и Джерри», легендарный мультфильм, на котором выросли все мы.

Уже есть официальный трейлер.

Новая картина станет симбиозом фильма и мультика. Весь сюжет строится на том, что ублюдок Джерри портит жизнь персонала и постояльцев дорогущего отеля в Нью-Йорке. Том же, за которого будут болеть абсолютно все, намерен изловить хитрого гнидёныша.

Премьера намечена на 4 марта 2021 года.