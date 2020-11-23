12 треков, которые заставят полюбить блюз

Вы любите блюз? Нет? Но мы всё равно назойливо рекомендуем вам прослушать эти замечательные композиции. И кто знает, возможно, мы измените своё мнение. Жанр зародился в чёрной части США в конце 19 – начале 20 века. Тогда его играли простые чёрные работяги после трудного рабочего дня. Вот самые культовые композиции для любого меломана:

Харт Уэндом – Dallas Blues

Одна из первых композиций, которая вырвалась за пределы гетто. А автор стал отцом-основателем целого жанра популярной музыки.

Мэми Смит – Crazy Blues

К 1920-м годам блуз окончательно сформировался и стремительно стал набирать популярность. Как слышим, помимо клавишных широко стали применять духовые инструменты. При этом вокал, как правило, обеспечивали женщины – считается, что у негритянок особый, неповторимый тембр голоса, который отлично сочетается с этой музыкой.

Бэсси Смит – St. Louis Blues

А это настоящая звезда, культовая фигура и гуру раннего блюза. Мода на женский вокал в какой-то момент прошла, но даже тогда Бэсси была очень популярной и востребованной.

Роберт Джонсон – Cross Road Blues

Офигенная песня. Простой парнишка Роберт прожил всего 27 лет, но навсегда остался в сердцах любителей блюза. В своих композициях (он сочинял и музыку, и тексты) слышны новые нотки, свежие идеи, которые вдохновили его последователей на дальнейшее развитие жанра и даже на кристаллизацию рок-эн-ролла. По звучанию отдалённо напоминает кантри.

Джо Тёрнер – Honey Hush

Культовая песня. Написали её в 50-х. Тогда блюз уже был весьма популярным жанром и давно перешагнул грань между белыми и чёрными американцами. По звучанию очень и очень похоже на некоторые хиты самого Элвиса, согласитесь!

Джимми Рашинг – Good Morning Blues

Едем дальше – 60-е. Великий исполнитель и один из самых мощных его хитов. Просто послушайте!

The Rolling Stones – Route 66

Коллектив в представлении не нуждается. Примечателен тем, что зародился он в Великобритании, т.е. блюз пересёк океан и зажёг сердца меломанов Старого Света. Они, пожалуй, стали переходным звеном между блюзом, роком и рок-эн-роллом.

Гери Мур – Time To Heal

Ещё один исполнитель на стыке блюза и рока. Новатор в сфере блюза, но вместе с тем и хранитель его канонов, т.е. он много чего привнёс, но остался именно блюзовым исполнителем.

Би Би Кинг – When Love Comes To Town

А этого мужика называют, немного-немало, КОРОЛЁМ БЛЮЗА. Он будоражил музыкальный мир в 80-х. Его карьера удивительна тем, что у него вообще никогда не было явных спадов или провалов – он безупречен!

Эрик Клэптон – Have You Ever Loved A Woman

Да, он белый. И он охренительный блюзовый гитарист. Обладатель множества призов, наград и миллионов сердец меломанов всего мира. Легенда блюза.

Black Pistol Fire – Hard Luck

В настоящее время блюз немного потерял в популярности, но он живёт и развивается. Эта канадская группа фигачит недурно и сейчас. Послушаем.

Little Hurricane – Bad Business

Калифорнийский дуэт привнёс в блюз свои черты, некие лирические нотки, не отказываясь от канонов. Немного смахивает на 70-е.