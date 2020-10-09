Лучшие настольные игры мира – ТОП-16

Готовимся к долгим зимний вечерам.

Игра – соль жизни. Человек не может без игр. Самых разных. Даже в совсем экстремальных ситуациях и условиях люди во что-нибудь играли и играют. Разумеется, за много тысяч лет люди придумали много игр. И вот какие популярны сейчас.

Каркассон

Игру придумали всего-то в 2000 году в Германии. Для игры нужно от 2 до 6 человек. Настолка стала очень популярной и остаётся таковой и сейчас. Правила не слишком сложные – выкладываем по очереди свои карточки – получается игровое поле. Далее на этом поле строим своё королевство – фишками разных видов (монарх, рыцарь, крестьянин). Побеждает тот, чья империя больше.

Ticket to Ride

Настольная версия ПКшного тайкуна Railroad Tycoon. Игрокам нужно строить маршруты между городами – некая железнодорожная версия монополии.

Манчкин

Лучшая игра 2001 года (да, есть такая премия). Классная игра карточной механики с большой долей юмора. Нужно добраться до 10 уровня, побеждая монстров и открывая двери. Борьба между игроками может быть очень остро-азартной.

Hive

Шестигранными фишками нужно окружить королеву соперника. Ну, и свою защитить, разумеется. Свежая альтернатива шашкам.

Монополия

Классика жанра. Впервые выпустили ещё в далёком 1935-м. Правила просты – бросаем кубик, двигаем фишки, строим свою империю.

Просто гениально

Детская игра для развития абстрактного мышления. Нужно выстроить линию, цепочку из цветов. Побеждает тот, у кого она получилась длиннее.

Alias

Придумали в Финляндии. Цель – разгадать загаданное слово. Играют две команды. Отлично подходит для большой компании.

Марракеш

Популярная во Франции, Австрии и Германии экономическая игра. Интересная особенность – игровые фишки сделаны из ткани.

Дженга

Очень популярная игра. Строим башенку и по очереди вытаскиваем по одному блоку.

Скрэббл

Фишки-буквы имеют разную ценность. Цель – составить как можно более «ценное» слово.

Скотланд-Ярд

Нечто вроде мафии, только с игровым настольным полем – нужно из игроков выбрать преступников и полицейских. Преступники ходят тайно, показывая свои фишки на карте только раз в пять ходов.

Uno

Карточная игра из Испании. Цель – избавиться от карт. Побеждает тот, у кого первого останется всего одна. Тогда он кричит «УНО».

Колонизаторы

Тут правила сложные, но если их изучить, то игра будет очень интересной. Цель – строительство колонии на острове, а далее война с другими игроками.

Дикие джунгли

Цель – стать вожаком стаи. Для этого игроки одновременно открывают карты и в случае совпадения необходимо быстро коснуться игрового тотема на столе – важна реакция.

Эволюция

Придумали в России в 2011 году. С тех пор её выпускают на всех основных языках мира. Игроки по очереди добавляют себе эволюционные признаки. И весьма трудно предугадать, какое существо получится к концу игры.

Шашки и шахматы

Это классика. Тысячи лет прошли, а люди до сих пор любят и то, и другое.