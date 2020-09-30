Борат возвращается!

Уже в октябре на большие экраны выйдет продолжение легендарного треш-блокбастера.
Казахстанский журналист Борат Согдиев после выхода первого фильма стал слишком узнаваемым. Теперь фанаты в США не дают ему прохода и здорово мешают работать. Герой Саши Барона Коэна отныне вынужден гримироваться и брать интервью у известных людей исключительно инкогнито.
Шуточки ниже пояса далеко за гранью фола – всё как мы любим. Первый фильм вышел 14 лет назад, как будто это было вчера…
У фильма есть официальный сайт с ретро-дизайном и казахским языком. Там он то ли в шутку, то ли всерьёз призывает голосовать за Дональда Трампа.
Премьера назначена на 23 октября.
-
1 Лучшие смотровые площадки Парижа
-
2 Защитная маска с микрофоном и наушниками – MaskFone
-
3 6 предприятий, дающих пожизненную гарантию на свою продукцию
-
4 Стыдно работать – самые непрестижные профессии в СССР
-
5 Как стать шведом – 8 способов
-
6 12 самых укоренившихся заблуждений о динозаврах
-
7 Xbox Series S официально представили
-
8 7 самых известных инженерных ошибок
-
9 8 фактов о воздушных перевозках
-
10 Астрономический календарь на сентябрь 2020 года