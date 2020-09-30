Борат возвращается!

Уже в октябре на большие экраны выйдет продолжение легендарного треш-блокбастера.

Казахстанский журналист Борат Согдиев после выхода первого фильма стал слишком узнаваемым. Теперь фанаты в США не дают ему прохода и здорово мешают работать. Герой Саши Барона Коэна отныне вынужден гримироваться и брать интервью у известных людей исключительно инкогнито.

Шуточки ниже пояса далеко за гранью фола – всё как мы любим. Первый фильм вышел 14 лет назад, как будто это было вчера…

У фильма есть официальный сайт с ретро-дизайном и казахским языком. Там он то ли в шутку, то ли всерьёз призывает голосовать за Дональда Трампа.

Премьера назначена на 23 октября.