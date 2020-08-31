Астрономический календарь на сентябрь 2020 года

Настоящие любители космоса в любое время года найдут нечто интересное.
1 сентября
Астрероид 2011 ES4 пролетит рядом с Землёй – на расстоянии в 75 тыс. км. Обладатели телескопов могут рассмотреть.
2 сентября
С гвианского космического центра должна стартовать ракета Arianespace Vega с целой кучей микроспутников, наноспутников и кубсатов.
В этот же день будет так называемая «Урожайная Луна», полнолуние сентября.
6 сентября
Стареющая Луна будет близко от Марса в раннем утреннем небе. Должно быть видно.
11 сентября
Калифорнийская компания Astra запускает ракету Rocket 3.1 с космодрома на острове Кадьяк.
В тот же день Нептун станет в оппозицию к Земле – лучшее время в году, чтобы рассмотреть эту планету.
14 сентября
Стареющая Луна соединится с Венерой. На востоке ищите парочку над восточным горизонтом.
17 сентября
Новолуние – бойтесь оборотней.
22 сентября
Осеннее равноденствие. Первый день осени по астрономическим меркам.
24 сентября
С плесецкого космодрома российская ракета «Союз» выведет на орбиту три спутника связи «Гонец-М».
25 сентября
Молодая Луна соединится с Юпитером. А к вечеру в тот же день – с Сатурном. Все троих можно будет увидеть в вечернем небе.
30 сентября
«Грузовик» Cygnus NG-14 Northrop Grumman отправится на МКС. Старт – с лётного комплекса HACA Wallops в штате Вирджиния.
Без точной даты
Также в сентябре будут очередные запуски ракеты SpaceX Falcon 9, которая доставит на орбиту 12-ую и 13-ую по счёту партии мини-спутников для сети Starlink. Оба запуска планируют произвести с космодрома на мысе Канаверал.
Ещё ракета Rocket Lab Electron готовится к первому запуску с площадки на острове Уоллопс в Вирджинии. Цель – сбор информации и доставка на орбиту датчиков для проекта «Монолит» для сбора данных о космической погоде.
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