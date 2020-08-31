Астрономический календарь на сентябрь 2020 года

Настоящие любители космоса в любое время года найдут нечто интересное.

1 сентября

Астрероид 2011 ES4 пролетит рядом с Землёй – на расстоянии в 75 тыс. км. Обладатели телескопов могут рассмотреть.

2 сентября

С гвианского космического центра должна стартовать ракета Arianespace Vega с целой кучей микроспутников, наноспутников и кубсатов.

В этот же день будет так называемая «Урожайная Луна», полнолуние сентября.

6 сентября

Стареющая Луна будет близко от Марса в раннем утреннем небе. Должно быть видно.

11 сентября

Калифорнийская компания Astra запускает ракету Rocket 3.1 с космодрома на острове Кадьяк.

В тот же день Нептун станет в оппозицию к Земле – лучшее время в году, чтобы рассмотреть эту планету.

14 сентября

Стареющая Луна соединится с Венерой. На востоке ищите парочку над восточным горизонтом.

17 сентября

Новолуние – бойтесь оборотней.

22 сентября

Осеннее равноденствие. Первый день осени по астрономическим меркам.

24 сентября

С плесецкого космодрома российская ракета «Союз» выведет на орбиту три спутника связи «Гонец-М».

25 сентября

Молодая Луна соединится с Юпитером. А к вечеру в тот же день – с Сатурном. Все троих можно будет увидеть в вечернем небе.

30 сентября

«Грузовик» Cygnus NG-14 Northrop Grumman отправится на МКС. Старт – с лётного комплекса HACA Wallops в штате Вирджиния.

Без точной даты

Также в сентябре будут очередные запуски ракеты SpaceX Falcon 9, которая доставит на орбиту 12-ую и 13-ую по счёту партии мини-спутников для сети Starlink. Оба запуска планируют произвести с космодрома на мысе Канаверал.

Ещё ракета Rocket Lab Electron готовится к первому запуску с площадки на острове Уоллопс в Вирджинии. Цель – сбор информации и доставка на орбиту датчиков для проекта «Монолит» для сбора данных о космической погоде.