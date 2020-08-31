Легендарные космические корабли из мира кино

Продуманные космические миры не могут обойтись без запоминающегося космического корабля.

Иногда звездолёт по популярности и узнаваемости успешно конкурирует с одушевлёнными героями фильма и занимает виднейшее место в линейке мерчендайза. Подобно тому, как Виктор Гюго, считал главным героем романа «Собор Парижской Богоматери» непосредственно сам собор, здание, так и тут зачастую корабль играет не менее заметную роль, чем актёры.

Сокол тысячелетия

Зайдём с козыря. Франшиза «Звёздные Войны» не мыслится без этого корабля. Боевая машина Хана Соло и Чубакки фигурировала в нескольких фильмах. Джордж Лукас лично придумывал форму корабля. Позже он рассказывал, что форма – это стилизованный гамбургер, где роль кабины играла прилипшая сбоку оливка. Для съёмок сделали 23-тонный макет (графики тогда ещё не было).

По сюжету это был грузовик, который сменил нескольких владельцем, прежде чем его купил и модернизировал Хан Соло.

Ностромо

Космический корабль из фильма «Чужой». По сюжету это был старенький транспортный корабль, который переоборудовали в буксир. В фильме он тащил целый перерабатывающий завод с запасом руды в 20 тысяч тонн. Скорость – 0,42 светового года в сутки. Управлялся корабль при помощи бортового компьютера с искусственным интеллектом «Мать».

Лексс

Олды помнят этот не слишком дорогой, но интересный одноимённый сериал. Сами понимаете, сериал назывался так же, как и сам корабль, где происходили почти все события – значит, он имеет немалое значение для сюжета. «Лексс» – особый космический корабль, он биологический. Живой организм. Внешне походит на стрекозу. Изначально корабль был под управлением капитана, но из-за череды нелепых случайностей он попадает во власть мелкого преступника Стенли Твидла, и миропорядок теперь под угрозой.

Энтерпрайз

Картина «Звёздный путь». Легендарный фильм. Очень популярный на Западе и достаточно известный у нас. Очертания самого звездолёта известны каждому любителю кино подобной тематики. Назвали его в честь первого в мире атомного авианосца ВМФ США.

Горизонт событий

Это мистический корабль из фильма «Сквозь горизонт». По сюжету корабль бесследно пропал на несколько лет, а потом вдруг появился где-то на орбите Нептуна. Оказывается, ИИ корабля способен совершать скачки во времени и пространстве, используя искусственно созданные чёрные дыры. Никто не знает где был корабль 7 лет и что стало с командой.