Перелёт понарошку!

Тайваньский аэропорт сделал для своих клиентов необычный аттракцион.
До сих пор в мире не победили коронавирус, а значит многие, очень многие границы закрыты. Аэропорт Тайбэя придумал весёлую штуку – «вылет понарошку». Т.е. человек вызывает такси, приезжает в аэропорт, ищет нужную стойку регистрации, стоит в очереди, немного спешит, обматывает и сдаёт багаж, проходит паспортный контроль, досмотр, металлодетектор, ищет гейт, перекусывает, ходит по магазинам в зоне вылета.
Далее проходит на посадку, слушает инструктаж, садится в кресло, пристёгивается, смотрит в иллюминатор, листает бортовой журнал, ест (или не ест) угощение от авиакомпании… а потом выходит из самолёта, благодарит экипаж, забирает багаж на ленте и едет домой.
Длительность весёлой услуги – несколько часов. Желающий поиграться – масса!
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