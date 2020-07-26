Кинотеатр на воде с соблюдением норм социальной дистанции

Ситуация с коронавирусом остаётся сложной. Многие в мире уже понимают, что это надолго. Но ведь жить как-то надо, верно?

В таких условиях компании ищут способы, как жить и работать в условиях пандемии. Недавно в Париже открыли летний кинотеатр на воде с учётом норм дистанцирования людей – Cinéma sur l’eau.

Всё устроено примерно так же, как в автомобильных кинотеатрах. С той только разницей, что тут вместо машин четырёхместные лодки. Люди дрейфуют в водах Сены и смотрят кино. В штате кинотеатра 38 электрических лодок с крышей. Спрос настолько высок, что организаторы не в состоянии вместить всех желающих из-за ограничений французского Роспотребнадзора. Приходится устраивать лотерею, чтобы определить счастливчиков. Для тех, кто проиграл в лотерею есть стулья на берегу, но это уже не то, сами понимаете.

Первый показ прошёл 18 июля, а всего программа расписана до конца лета.