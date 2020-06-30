«Бивис и Баттхэд» возвращаются!

Утрите слёзы ностальгии, мужики!

Издание Hollywood Reporter сообщает, что легендарный мультсериал вернётся на экраны. Телеканал MTV уступил права Comedy Central, а те сходу заказали ДВА сезона! Оригинальный мультик шёл четыре года (93-97).

Создатели обещают частично адаптировать юмор, чтобы понимали не только олды, но и ущербные зумеры. Чтобы успокоить старичков, спешим сообщить, что духовный отец всего проекта в деле – Майк Джадж будет продюсером, автором сценария и займётся озвучкой обоих главный героев.

А теперь можно создать петицию, чтобы на русском озвучивал всё тот же Сергей Чонишвили!

Вы тоже слышите этот смех, правда?