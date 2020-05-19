11 фактов об индийской армии

У этой страны огромная армия. И мы собрали для вас самые необычные факты о ней:

Вооружённые силы изначально (в 1895 году) были сформированы как соединение из колониальных воинских подразделений провинций Бомбей, Бенгалия и Мадрас. В 1947 году огромную страну разделили на две – Индию и Пакистан. Примерно тоже самое произошли и с армией. До разделения в армии было 10 подразделений гуркхов. После разделения под контролем британцев осталось только 4 (напомним, на тот момент Индия ещё не получила независимости и была колонией Великобритании. Самым старым подразделением считается Assam Rifles, сформированное в 1835 году. Тут до сих пор есть действующие конные подразделения. Например, 61-й конный полк выполняет церемониальные функции и иногда даже поддерживает правопорядок, примерно как полиция. В составе войск есть особый Директор военной разведки. Основная функция – контроль офицеров по части взяточничества и расхищения государственного имущества. За время после разделения Индия и Пакистан успели повоевать четыре раза – в 1947-1948, 1965, 1971, 1999 годах. Самым эпичным сражением считают оборонительные бои 120 индийских бойцов против двух тысяч пакистанцев в 1971 году. Тогда индийцы выстояли и дождались поддержки с воздуха, и короткую войну выиграла Индия. Остров Гоа до 1947 года был спорной территорией между Великобританией (которая считала остров своим) и Португалией (чьи войска там фактически находились). Англичане не спешили решать проблему силой, а оставили это индусам. В 1961 в ходе масштабной десантной операции Индия захватила остров, обойдясь малой кровью. С тех пор Гоа входит в состав Индии. А до этого, в 1948 году, крупная территориальная единица королевство Хайдарабад не захотело вступал в состав объединённой Индии. Тогда индийцы провели военную операцию и силой присоединили эти земли. Всё прошло гладко – официальные потери индусов составили всего 32 бойца. На всё ушло пять дней. В 1999 была последняя на данный момент война на западе Индии. Тогда индийская армия успешно изгнала со своей территории ВС Пакистана и целый ряд мелких террористических исламистских группировок. В той войне погибло около 700 солдат Пакистана и более трёх тысяч террористов. В 1982 году индийские инженерные войска соорудили стропильный мобильный мост (системы Бэйли) для переправы через реку Драс. Получившаяся переправа считается самой высокой в мире. Высшая награда индийской армии – Пара Вир Чакра. Основанием для вручения может быть самопожертвование и героизм в борьбе с противников. Её не раздают всем подряд. Всего сейчас присуждён всего 21 знак, а 14 из них – посмертно.