Hypnodancer – новый клип от Little Big

Российский рейв-группа выпустила новое видео.
На сей раз на песню Hypnodancer. В песне и клипе Uno, которые они готовили к Евровидению (позже отменённому), как считают поклонники, было мало «трэша».
Тут же с этим всё в «порядке». Множество мелких абсурдных деталей, кричащие наряды и вопящие интерьеры, которые давно стали визитной карточкой этих бунтарей. В новом клипе Hypnodancer некая банда грабит несколько казино, используя танец. Его исполняет сам лидер группы Little Big Илья Прусикин, «Ильич», а все, кто видит эти нелепые движения впадают в ступор, прямо как на сеансе гипноза.
Смотрим!
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