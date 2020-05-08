Hypnodancer – новый клип от Little Big

Российский рейв-группа выпустила новое видео.

На сей раз на песню Hypnodancer. В песне и клипе Uno, которые они готовили к Евровидению (позже отменённому), как считают поклонники, было мало «трэша».

Тут же с этим всё в «порядке». Множество мелких абсурдных деталей, кричащие наряды и вопящие интерьеры, которые давно стали визитной карточкой этих бунтарей. В новом клипе Hypnodancer некая банда грабит несколько казино, используя танец. Его исполняет сам лидер группы Little Big Илья Прусикин, «Ильич», а все, кто видит эти нелепые движения впадают в ступор, прямо как на сеансе гипноза.

Смотрим!