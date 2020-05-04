15 необычных секс-игрушек – не для слабонервных

Чисто поржать… ну, или блевануть.

У всех нас есть какие-то сексуальные фантазии. У кого-то более экстравагантные, у кого-то не такие смелые. Каждый из нас немного «больной ублюдок» из мема. Но мы нашли для вас нечто действительно необычное. Вот 15 необычных игрушек для самых «изысканных» господ:

Ноги Белладонны

Белладонна – это такая ламповая порно-актриса. Когда-то она была очень популярна. И вот эти ноги полностью скопировали с неё. Для тех, кто страдает фут-фетишем. Сложно понять, возбуждает или нет, но выглядит жутковато из-за того, что «ноги» кончаются чуть выше лодыжек. Выглядит так, как будто ноги эти отрубили.

Рука Белладонны

Эм… тоже самое. Использовать для фистинга. Хотя люди изобретательные. Можно проявить фантазию и найти иное применение.

Мистер Джек

Резиной рот для горлового минета. Такие делают уже давно, но тут…. Рот мужской, да ещё с усами, как у Фредди Дырявого. А теперь живите с этим.

Костюм Овцы

Ну… Что тут говорить. Покупаем костюм, уговариваем подругу надеть его и вперёд. Хотя стойте. Можно и не подругу, а друга. Вкусы бывают разными.

Секс-кукла «Свинья»

Надувная кукла для тех, кто любит свинину. Кто-то это покупает. А потом ходит с вами по одним и тем же улицам, ездит в общественном транспорте… Страшно?

«Собачья» маска Half Pup Mask

Вы любите собак так же, как их любит Алексей Панин? Так вот с этой вещицей можно превратить подругу в собачку. Ну, а дальше дело техники. ГАВ!

Массажёр-вибратор Duckie

Это как уточка для купания. Только чёрная. С БДСМ-аксессуарами. И вибрирует.

Секс-кукла «пришелец»

Признавайтесь, кто хотел бы трахнуть пришельца женского пола? Теперь это можно сделать. Фиолетовая красотка с тремя грудями и двумя вагинами (вторая на лице) заставит вас поверить в зону 51.

Чехол в полный рост

И вновь БДСМ. Облачившись в этот костюм, человек потеряет способность передвигаться. Альтернатива скучным верёвкам.

Лубрикант со вкусом печенья

Съедобная смазка. Если не успели перекусить, то можно восполнил запас сил прямо во время «веселья». На вкус примерно как тесто для кекса или печенья.

Презервативы со вкусом бекона

Да, ароматизированные презервативы – это вчерашний день, но такого вкуса и запаха вы ещё не пробовали. Бекон!!! Наверное, кого-то это возбуждает.

Вибратор «Клоун»

Видимо, существуют девушки, кого возбуждают клоуны. Да ещё и мёртвые. Давно известно, что в мультиках так изображают покойников – кресты вместо глаз. Некий больной ублюдок решил, что это отличная идея – выпускать вибраторы в форме дохлых клоунов. Как вам идея? Свежо?

Вибратор с камерой

Для любознательных. Если вас интересует устройство влагалища, то это то, что нужно. Можно рассмотреть всё в прямом эфире!

Вибратор с вентилятором из языков

«Колесо» из десяти языков-лопастей. Можно стимулировать любую часть тела. Необычно.

Электрозажимы для сосков

Ну, или не для сосков. Вообще можно прищемить и жахнуть током любой участок вашего развратного тела.