15 необычных секс-игрушек – не для слабонервных

Чисто поржать… ну, или блевануть.
У всех нас есть какие-то сексуальные фантазии. У кого-то более экстравагантные, у кого-то не такие смелые. Каждый из нас немного «больной ублюдок» из мема. Но мы нашли для вас нечто действительно необычное. Вот 15 необычных игрушек для самых «изысканных» господ:
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Ноги Белладонны
Белладонна – это такая ламповая порно-актриса. Когда-то она была очень популярна. И вот эти ноги полностью скопировали с неё. Для тех, кто страдает фут-фетишем. Сложно понять, возбуждает или нет, но выглядит жутковато из-за того, что «ноги» кончаются чуть выше лодыжек. Выглядит так, как будто ноги эти отрубили.
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Рука Белладонны
Эм… тоже самое. Использовать для фистинга. Хотя люди изобретательные. Можно проявить фантазию и найти иное применение.
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Мистер Джек
Резиной рот для горлового минета. Такие делают уже давно, но тут…. Рот мужской, да ещё с усами, как у Фредди Дырявого. А теперь живите с этим.
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Костюм Овцы
Ну… Что тут говорить. Покупаем костюм, уговариваем подругу надеть его и вперёд. Хотя стойте. Можно и не подругу, а друга. Вкусы бывают разными.
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Секс-кукла «Свинья»
Надувная кукла для тех, кто любит свинину. Кто-то это покупает. А потом ходит с вами по одним и тем же улицам, ездит в общественном транспорте… Страшно?
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«Собачья» маска Half Pup Mask
Вы любите собак так же, как их любит Алексей Панин? Так вот с этой вещицей можно превратить подругу в собачку. Ну, а дальше дело техники. ГАВ!
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Массажёр-вибратор Duckie
Это как уточка для купания. Только чёрная. С БДСМ-аксессуарами. И вибрирует.
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Секс-кукла «пришелец»
Признавайтесь, кто хотел бы трахнуть пришельца женского пола? Теперь это можно сделать. Фиолетовая красотка с тремя грудями и двумя вагинами (вторая на лице) заставит вас поверить в зону 51.
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Чехол в полный рост
И вновь БДСМ. Облачившись в этот костюм, человек потеряет способность передвигаться. Альтернатива скучным верёвкам.
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Лубрикант со вкусом печенья
Съедобная смазка. Если не успели перекусить, то можно восполнил запас сил прямо во время «веселья». На вкус примерно как тесто для кекса или печенья.
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Презервативы со вкусом бекона
Да, ароматизированные презервативы – это вчерашний день, но такого вкуса и запаха вы ещё не пробовали. Бекон!!! Наверное, кого-то это возбуждает.
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Вибратор «Клоун»
Видимо, существуют девушки, кого возбуждают клоуны. Да ещё и мёртвые. Давно известно, что в мультиках так изображают покойников – кресты вместо глаз. Некий больной ублюдок решил, что это отличная идея – выпускать вибраторы в форме дохлых клоунов. Как вам идея? Свежо?
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Вибратор с камерой
Для любознательных. Если вас интересует устройство влагалища, то это то, что нужно. Можно рассмотреть всё в прямом эфире!
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Вибратор с вентилятором из языков
«Колесо» из десяти языков-лопастей. Можно стимулировать любую часть тела. Необычно.
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Электрозажимы для сосков
Ну, или не для сосков. Вообще можно прищемить и жахнуть током любой участок вашего развратного тела.
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