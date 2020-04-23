Дикие животные захватывают опустевшие города

Недолго матушка горевала без нас.

В большинстве стран мира введён карантин. Люди сидят дома, а выходят только при крайней необходимости. Людные улицы опустели, чем уже вовсю пользуются животные. Подборка диких зверей в черте города:

В Уэльсе, в городе Лландидно и некоторых других на улицах теперь часто видят диких козлов. Они спустились с гор в поисках пищи и/или из любопытства.

В крупных городах Британских островов и до этого часто видели лис. Но это было ночью и почти всегда на окраинах. Теперь же рыжие расплодились настолько, что вообще, кажется, не боятся людей. Вот это фото сделано рядом с домом премьера.

В нескольких портовых городах Аргентины причалы захватили морские львы. Слишком близко подошедших людей и домашних собак они прогоняют рёвом.

В Венеции вода в каналах настолько очистилась без толп туристов, что сюда вернулись обычные природные жители – дельфины. Их тут не видели десятки лет. Также расплодилось много рыбы (очевидно, поэтому дельфины и приплыли). Ещё теперь здесь много лебедей, лысух, чомг и уток.

На севере Испании (и не только) по ночам (и не только) в города заходят дикие кабаны. Они выкапывают рыльцами коренья, слегка нарушая внешний вид растительности на улицах и в парках.

В популярных туристических городах Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии привыкшие жировать за счёт туристических подкормок обезьяны теперь просто терроризируют людишек. В поисках пищи они ломают имущество, нападают на редких людей и домашних животных и активно дерутся между собой за еду.

В японском городе Нара настоящее нашествие диких оленей. Раньше они боялись автотранспорта, но теперь машин совсем мало, и они охотно ходят к людям «в гости». Ведут себя неагрессивно.

В столице Чили (Сантьяго) уже несколько раз ловили кое-кого поопаснее. Горный лев (пума) теперь часто наведывается на улицы в поисках лёгкой добычи – кошек, собак. Если зверя загнать в угол, то он может и на человек броситься. Уже несколько особей поймали и вывезли подальше от населённых пунктов.

В вот фото из Иордании. Аист залетел прямо в центр крупного города. Обычно они ищут брошенные столбы или здания в сельской местности. Теперь же живут прямо под носом у человека.

А в Калифорнии на улице объявился медведь (не зря он на флаге этого штата). Мишку (точнее, Майка) обездвижили снотворным и вывезли в лес.

Тут у нас пингвины, которые по-хозяйски топают по Кейптауну (ЮАР).

В прибрежных городах по всему миру резко увеличилось присутствие морских птиц – чаек, пеликанов, олуш. Теперь они ещё охотнее подбираются близко к человеческому жилищу.